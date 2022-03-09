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Giriş Tarihi: 9.3.2022 11:27

Hayatın ritmini hisseden kadınlar

Hayatın ritmini hisseden kadınlar

Genç ve dinamik mobilya markası Bellona 8 Mart Kadınlar Günü’nde Bellona Kadın Basketbol Takımı ile bir araya geldi.

Çalışma hayatında cinsiyet eşitliği ilkesini benimseyen Türkiye'nin lider mobilya markalarından Bellona, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Bellona Kadın Basketbol Takımı oyuncularıyla bir araya geldi

Program öncesinde Bellona Kadın Basketbol Takımı oyuncularının başarı hikayelerini anlattıkları röportaj programa renk katarken, #HayatınRitminiHissedenKadınlar hastagi ile de sosyal medyada yoğun bir şekilde yer aldı. Hayatın ritmini spor ve başarıyla yakalayan Kadın Basketbol Takımı oyuncuları Kadınlar Günü'ne özel paylaştıkları mesajlarla da izleyenlerin büyük beğenisini kazandı.

Etkinlikte konuşan Bellona Genel Müdürü Mustafa Karamemiş; «Toplumsal ve sosyal sorumluluklarımızın bilincinde olarak iş ve spor dünyası başta olmak üzere her alanda kadınlarımızı desteklemeye ve çalışma hayatındaki fırsat eşitliğini her konuda olduğu gibi cinsiyet eşitliği konusunda da tavizsiz bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz.» dedi.

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Hayatın ritmini hisseden kadınlar
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