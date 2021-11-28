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Giriş Tarihi: 28.11.2021 18:45

Hayatını kaybeden 4 İHH gönüllüsü için Türkiye'nin dört bir yanında gıyabi cenaze namazları kılındı

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Hayatını kaybeden 4 İHH gönüllüsü için Türkiye’nin dört bir yanında gıyabi cenaze namazları kılındı

Milli teknoloji hamlesinin gençlere anlatılacağı Bursa’daki teknoloji kampına katılmak üzere İstanbul’dan yola çıkan ve İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nda trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 4 İHH gönüllüsü için Türkiye’nin dört bir yanında gıyabi cenaze namazları kılındı.

Milli teknoloji hamlesinin gençlere anlatılacağı teknoloji kampına katılmak üzere Bursa'ya giden aralarında BAYKAR bünyesinde çalışan SİHA mühendisinin de bulunduğu 4 İHH gönüllüsü İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nda trafik kazası sonucunda hayatını kaybetmişti.

SİHA mühendisi Tarık Kesekçi (26) Nevşehir'de, Yusuf Taha Göktaş (22) Zonguldak'ta, Kaan Talip Tığlı (25) ve Murat Can Kaya (21) İstanbul'da kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi.

Hayatını kaybeden 4 İHH gönüllüsü için; Uşak, Erzurum, Eskişehir, Manisa, Antalya, Gaziantep, Kars, Afyonkarahisar, Kastamonu, Şanlıurfa, Tokat illerinin yanı sıra Suriye Azez'de de öğle namazından sonra illerde bulunan camilerde gıyabi cenaze namazları kılındı. Namazın sonrasında 4 İHH gönüllüsü Tarık Kesekçi, Kaan Talip Tığlı, Murat Can Kaya ve Yusuf Taha Göktaş için dualar edildi.

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Hayatını kaybeden 4 İHH gönüllüsü için Türkiye'nin dört bir yanında gıyabi cenaze namazları kılındı
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