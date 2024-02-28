Hayatını kaybeden madenci son yolculuğuna uğurlandı

Meydana gelen kazada maden işçisi Baykul Sağlam, 5 tonluk vagon ile tumba arasında sıkıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan 2 çocuk babası maden işçisi doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Meydana gelen kaza sonrasında 2009 yılında işe başlayan ve hayatını yitiren maden işçisi Baykul Sağlam, Kilimli İlçesine bağlı Türkali Köyü Yukarıdere Mahallesi'nde kılınan ikindi namazının ardından gözyaşları içinde defnedildi.

Cenaze törenine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kilimli Kaymakamı Necdet Özdemir, İl Jandarma Alay Komutanı kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, mesai arkadaşları ile yakınları ve sevenleri katıldı.