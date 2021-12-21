Hayatını kaybeden Tarık Çelik’in kütüphane hayalini ailesi ve arkadaşları gerçekleştirdi

İstanbul'da yaşayan Midyatlı Çelik ailesi Ziya Çelik'in oğlu, İstanbul'daki özel bir üniversitenin Siyasal Bilgiler ve Kamu Yönetimi bölümünün 4. sınıfında okuyan oğulları Tarık Çelik, iki ay önce yüksekten düşme sonucu vefat etti.

Çelik, vefat etmeden önce Midyat'ın Söğütlü Köyü'nde 119 öğrencisi olan ilkokulda bir kütüphane kurmak istedi. Fakat Çelik'in vefat etmesi üzerine köy okulunda kütüphane kurma hayali yarım kaldı. Bunun üzerine Çelik'in ailesi ve Üniversite'den arkadaşları birlikte köyde 2 bin kitap kapasiteli bir kütüphane kurarak, kitap rafları, masa ve sandalye ile donattıkları rafları kitaplarla doldurdular.

Kütüphanenin köy okulunda kurulması üzerine açılış töreni düzenlendi. Açılış törenine, Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Masum Cengiz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, Okul Müdürü Rıdvan Pekacar, öğretmenler, öğrenciler, Çelik'in ailesi katıldı. Yapılan duanın ardından ilçe protokolü ve Tarık Çelik'in babası Ziya Çelik birlikte kurdele kesimi yaparak, kütüphaneyi hizmete açtılar.

Kaymakam Solmaz ve beraberindekiler kütüphaneyi inceledi. Daha sonra Kaymakam Solmaz, kütüphanenin yapılmasından dolayı Çelik Ailesine ve öğrencilere plaket verdi. Üniversite öğrencileri, açılışın ardından, okulun öğrencileri ile birlikte kitap okudular.