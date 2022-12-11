‘Hayatının aşkı’ 500 bin lira dolandırdı

Kayserı'de yaşayan Mükremin Tercan (41), caddede gezerken tanışıp nişanlandığı Eylem B. (45) tarafından 500 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. İddiaya göre, Belçika'da işçi olarak çalışırken geçirdiği kaza sonrası emekli olan Tercan, memleketi Kayseri'ye dönünce evlenmeye karar verdi. Bir gün caddede gezdiği sırada "Merhaba, kusura bakmayın ama çok güzelsiniz" dediği Eylem B. ile tanıştı. İkili bir süre sonra da nişanlandı. Tercan, düğün hazırlıkları sırasında Eylem B.'ye çeyiz alması için yüklü miktarda para verdi. Ancak Eylem B. bir süre sonra Tercan'ı terk etti. Yaklaşık 500 bin lira dolandırıldığını öne süren, Tercan savcılığa suç duyurusunda bulundu. Tercan, "O kadar çok seviyordum ki ne dediyse kabul ettim. Evinin elektronik eşyaları da dahil A'dan Z'ye ne gerekiyorsa hepsini aldık. İki yıl boyunca, maaş yatırır gibi 3 bin 500 lira gönderdim. Dava açmamam için beni tehdit ediyor" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.