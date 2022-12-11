Haberler Yaşam Haberleri ‘Hayatının aşkı’ 500 bin lira dolandırdı
Giriş Tarihi: 12.12.2022

‘Hayatının aşkı’ 500 bin lira dolandırdı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
‘Hayatının aşkı’ 500 bin lira dolandırdı
Kayserı'de yaşayan Mükremin Tercan (41), caddede gezerken tanışıp nişanlandığı Eylem B. (45) tarafından 500 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. İddiaya göre, Belçika'da işçi olarak çalışırken geçirdiği kaza sonrası emekli olan Tercan, memleketi Kayseri'ye dönünce evlenmeye karar verdi. Bir gün caddede gezdiği sırada "Merhaba, kusura bakmayın ama çok güzelsiniz" dediği Eylem B. ile tanıştı. İkili bir süre sonra da nişanlandı. Tercan, düğün hazırlıkları sırasında Eylem B.'ye çeyiz alması için yüklü miktarda para verdi. Ancak Eylem B. bir süre sonra Tercan'ı terk etti. Yaklaşık 500 bin lira dolandırıldığını öne süren, Tercan savcılığa suç duyurusunda bulundu. Tercan, "O kadar çok seviyordum ki ne dediyse kabul ettim. Evinin elektronik eşyaları da dahil A'dan Z'ye ne gerekiyorsa hepsini aldık. İki yıl boyunca, maaş yatırır gibi 3 bin 500 lira gönderdim. Dava açmamam için beni tehdit ediyor" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: İşte kesinleşen 3 şart! Gözler Kabine Toplantısı'na döndü: EYT yaş sınırı, şartı ne olacak?
SON DAKİKA | Samsun'da gençlik buluşması! Başkan Erdoğan'dan Yunan'ı korkutan Tayfun mesajı
Hangisi Dede Korkut Hikayelerindeki karakterlerden biri değildir? | Dede Korkut Hikayeleri karakterleri kimler? | Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru cevabı
Son dakika: Başkan Erdoğan Putin ve Zelenski ile görüştü! Çok net harekat mesajı
Son dakika: Türkiye'nin otomobili ilk kez Meclis'te! Bakan Varank Meclis'e TOGG ile geldi
BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt için indirim geliyor! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar kaç TL olacak?
Sağlık Bakanlığına yeni personel alımı | Bakan Koca son dakika açıkladı: 42 bin 500 atama
BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Depoda 173 TL’ye varan indirim!
ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: İki rakam birden! Bakanlık anket ve TÜRK-İŞ rakam paylaştı
İYİ Partili Başaran'ın sevgilisinden şoke eden iddia: Çocuğu aldırmak için baskı yapıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Hayatının aşkı’ 500 bin lira dolandırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA