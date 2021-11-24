Haberler Yaşam Haberleri Hayatta kalmam mucize
Giriş Tarihi: 25.11.2021

Hayatta kalmam mucize

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Hayatta kalmam mucize
Antalya'da, 6 ay önce sevgilisi Aytaç Süleyman Daşbudak tarafından 2'nci kattan atılan hemşire Safiye Nur Gürbüz, yaşadığı dehşeti, Daşbudak'ın "Öldürmeye teşebbüsten" ağır ceza mahkemesinde yargılandığı davada anlattı: Beni sürekli tehdit edip şiddet uyguluyordu. Kafa atıp burnumu kırdı. Kemerle dövdü. Pencereden attıktan sonra beni eve çıkarmak isterken demirleri tutunca birlikte düştük. O da başını yere vurdu. Yaşamam ve hayatta kalmam mucize. Tanık ifadelerinin ardından mahkeme Aytaç Süleyman Daşbudak'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Olympiakos Başkanı Marinakis'ten Fenerbahçe maçı öncesi sürpriz karar
Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu banka genel müdürleriyle görüşecek
SON DAKİKA | Türkiye-ABD-AB üçleminde bu rakamlara dikkat! Döviz kurları ile yaratılmak istenen algı çöktü
Son dakika: Sergen Yalçın'dan Ajax maçı sonrası yıldız futbolcuya sert eleştiri! "Memnun değiliz..."
Bulgaristan’daki trajik kazanın kurbanlarının hikayeleri yürekleri burktu
HDP'li Selahattin Demirtaş çağrı yaptı, CHP anında karşılık verdi! Miting kararı alındı
Altın gram fiyatı sert dalgalandı! Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 24 Kasım bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Metro'da dehşet! Kadın yolcuya bıçak çekip hakaretler savurdu
Son dakika: BAE Veliaht Prensi Zayed Türkiye'de! İki ülke arasında kritik anlaşmalar imzalandı... 10 milyar dolarlık yatırım
Son dakika: 5'inci Yargı Paketi, TBMM'de kabul edildi! İcra ile çocuk teslimi dönemi sona erdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Hayatta kalmam mucize
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA