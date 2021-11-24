Antalya'da, 6 ay önce sevgilisi Aytaç Süleyman Daşbudak tarafından 2'nci kattan atılan hemşire Safiye Nur Gürbüz, yaşadığı dehşeti, Daşbudak'ın "Öldürmeye teşebbüsten" ağır ceza mahkemesinde yargılandığı davada anlattı: Beni sürekli tehdit edip şiddet uyguluyordu. Kafa atıp burnumu kırdı. Kemerle dövdü. Pencereden attıktan sonra beni eve çıkarmak isterken demirleri tutunca birlikte düştük. O da başını yere vurdu. Yaşamam ve hayatta kalmam mucize. Tanık ifadelerinin ardından mahkeme Aytaç Süleyman Daşbudak'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.