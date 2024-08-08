Hayattan koparan kâbustan kurtuldu

Kayseri'de yaşayan 62 yaşında Şaziye Başdoğan'ın 10 yıl önce mesane ağrıları başladı ve sürekli idrarını yapmak için tuvalete gidiyordu. Doktora gitti, kendisine idrar yolu enfeksiyonu, ardından mesane ülseri teşhisi konuldu. Pek çok farklı tedavi uygulandı ama çare olamadı. Bu süreçte Başdoğan, sosyal hayatını tamamen kaybetti.Neredeyse bütün gününü tuvalette geçiren Başdoğan artık evden çıkamaz hale geldi. Çünkü tuvalete gitmediği en uzun süre 5 dakikaydı. Öyle ki günde 50-60 kere tuvalete gittiği oluyordu. Hayatı iyice kâbusa dönmüştü.Yıllardır uygulanan tedaviler sonrası Başdoğan'ın şikâyetleri geçmeyince Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Tahir Karadeniz'e gitti. Prof. Dr. Karadeniz, "Hastamız ileri evre ağrılı mesane hastasıydı. 8 saatlik bir operasyon ile hastamızın mesanesini çıkartarak kendi bağırsağından yeni bir mesane yaptık. Bu operasyonla sağlığına kavuştu" dedi.Yaşadığı kâbustan kurtulan Başdoğan, "Artık dilediğim gibi evden dışarı çıkıyor, torunlarımla parkta doyasıyla vakit geçiriyorum. Sağlığıma bir daha hiç kavuşamayacağımı düşünüyordum" dedi.