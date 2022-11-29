Haydar Can’ın katillerine indirim yok: ’olumsuz sosyal kişilikler’

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi, Batıkent semtinde meydana gelmişti. Kafede doğum gününü kutlayan iki kız çocuğu, dışarıya çıkıp mahalledeki konsere giden Haydar Can Kılıçdoğan'dan iki kişinin tacizine uğradıklarını iddia ederek yardım istemişti. Kılıçdoğan, kızları taciz ettiği iddia edilen ve peşlerinden dışarıya çıkan Mert T. ile Yunus H.'yi uyarınca tartışma çıkmış, tartışma kavgaya dönüşmüştü. Kılıçdoğan 6 yerinden bıçaklanmış, çağrılan ambulansla Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Haydar Can Kılıçdoğan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamamıştı. Olayın ardından tutuklanan Mert T. ile Yunus S. hakkında 'Kasten öldürme' suçundan 12'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ankara 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi suçları sabit görülen suça sürüklenen çocuk sanıklar Mert T. ve Yunus S.'nin yaşlarının 15-18 yaş grubunda bulunması nedeniyle 15'er yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar vererek takdir ve iyi hal indirimi yapmadı.

HAYDAR CAN NEZAKET SINIRLARI ÇERÇEVESİNDE MÜDAHALE ETTİ

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Kılıçdoğan'ı öldüren sanıklara verilen ceza kararının gerekçesi hazırlandı. Mahkeme, gerekçeli kararında, her ne kadar Mert T. ve Yunus S.'nin savunmalarında, iki kız çocuğuna yapmış oldukları tanışma teklifine olumsuz yanıt aldıktan sonra giderlerken Haydar Can'ın kendilerine küfür ederek saldırdığını iddia etmişlerse de Haydar Can'ın sanıklara nezaket sınırları içerisinde müdahale ettiği tanık beyanlarından anlaşıldığı aktarıldı. Kararda, Haydar Can'ın olay gününde yanına yardım istemek için gelen ve çocuk olan tanıkların yardım talebini medeni bir toplum kültüründe nezaket sınırları içerisinde ve olağan insan ilişkileri çerçevesinde müdahale etmesi gerektiğinin gerekliliğini yerine getirdiği, ilk haksız hareketin Yunus S.'nin itmesi ile gerçekleştiği anlatıldı.

ÇOCUKLARIN SOSYAL KİŞİLİKLERİ İNDİRİME UYGUN DEĞİL

Mert Y. ve Yunus S.'nin aralarında daha önceden bir husumet bulunmayan, sadece nezaket sınırları içerisinde bir sorun olup olmadığını soran Haydar Can'a yönelik eylemlerinde öldürme kasıtlarının yoğunluğu ve şiddeti olduğu ifade edildi. Mert Y. ve Yunus S.'nin, suçu işleme şekilleri, suçta kullandıkları silah, darbe sayısı ve darbe alınan yerler ile tekme atma görüntülerine dikkat çekildi. Kararda tüm bu sebepler nedeniyle sanıkların suç işlemeye eğilimli olumsuz sosyal kişilikleri, cezalandırmanın ıslaha yönelik kamusal amacı da birlikte dikkate alındığı belirtilerek haklarında takdiri indirim sebeplerinin uygulanmasına yer olmadığına karar verildiği aktarıldı.