Haydarpaşa’dan tarih fışkırdı

Eskiden "Körler Ülkesi" olarak da anılan Kadıköy yani Khalkedon'un tarihine ışık tutan Haydarpaşa Garı
kazılarında 140 bin metrekarelik alanın 68 bin metrekaresindeki çalışmalar tamamlandı ve peronlar kaldırıldı. Hummalı çalışmanın sürdüğü kazı alanı havadan da görüntülendi. Peronların kaldırılmasıyla birlikte, Helenistik
döneme ait bir mezar, yeni bir çoklu mezar, bir döküm atölyesi ile peron alanı dışında Osmanlı
dönemine ait bir çeşme, Bizans
dönemine ait bir ayazma bulunurken, bugüne kadar çıkarılan sikkelerin sayısı 20 bin ve iyi durumda olup okunabilen sikke sayısı ise 12 bine çıktı.
Kazı alanının en eski eseri, Helenistik döneme ait yani MÖ 3. yüzyılda inşa edilen mezar anıtı olduğu düşünülen bir kalıntı. Kare formuna yakın bir yapıda olan kalıntıda bir de mermer lahit bulunuyor. Bu mezar anıtının hemen yanında ise 5-6. yüzyılda yapıldığı düşünülen temiz su boruları da bulunuyor. Peronların kaldırılmasıyla birlikte kazılarda yeni bir çoklu mezar daha tespit edildi. Henüz çalışmaların devam ettiği orta Bizans dönemine yani 10-11. yüzyıllara ait mezarda 8 kişinin kemikleri bulundu. Peronların altındaki alanda 5 bölmeli önemli bir yapı kompleksi ortaya çıkarıldı.
İçinde sikke ve çanak çömleklerin bulunduğu yapı kompleksi 4-5. yüzyıllara tarihleniyor. Zemininde mermer blokların bulunduğu kompleksin özellikleri ise kazı çalışmalarıyla birlikte gün yüzüne çıkacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, "Kapalı mekânların, açık hava müzesinin tasarımını devam ettiriyoruz. Hedefimiz 2 yıl içinde bunları tamamlamak" dedi. İstanbul Arkeoloji Müzesi
Müdürü Rahmi Asal ise "Haydarpaşa Garı'nın arkası neredeyse bir ören yeri havasına büründü. Çok önemli kalıntı ve buluntulara rastlandı" ifadelerini kullandı.
ASKERİ SIĞINAK İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
Haydarpaşa kazı alanında uzunluğu 400 metre olan ve 1940'lı yıllarda inşa edilen 2 girişli bir sığınak bulundu. Sığınak 2. Dünya Savaşı sırasında olası bir saldırı durumunda askerlerin korunması için inşa edilmiş. İçinde elektrik panoları ve tuvaletlerin de bulunduğu sığınak 2 metre genişliğinde ve 2 metre 40 santim yüksekliğindeki tünellerden oluşuyor.