Haydi Azer’i yaşatalım

Diyarbakır'ınBismil İlçesi'nde yaşayan özel güvenlik görevlisi Hüseyin Kaplan (28), 2 yıl önce kuzeni İrem Kaplan (20) ile evlendi. Çiftin 8 ay önce dünyaya gelen çocukları Azer ise akraba evliliği nedeniyle ölümcül SMA hastalığıyla doğdu. 'Asrın Felaketi'nde evleri hasar gören Kaplan çifti, Hüseyin Kaplan'ın babasının köydeki evine sığınmak zorunda kaldı. Minik Azer'in tedavi olup hayatta kalması için ise 40 milyon liraya ihtiyaç var. Valilikten alınan izinle bebeği için şu an sosyal medyada kampanya başlatıldığına dikkat çeken anne "Türkiye sesimi duysun, Azer'imi yaşatalım" dedi.