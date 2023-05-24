Haberler Yaşam Haberleri Haydi Azer’i yaşatalım
Giriş Tarihi: 25.5.2023

Haydi Azer’i yaşatalım

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Haydi Azer’i yaşatalım
Diyarbakır'ın Bismil İlçesi'nde yaşayan özel güvenlik görevlisi Hüseyin Kaplan (28), 2 yıl önce kuzeni İrem Kaplan (20) ile evlendi. Çiftin 8 ay önce dünyaya gelen çocukları Azer ise akraba evliliği nedeniyle ölümcül SMA hastalığıyla doğdu. 'Asrın Felaketi'nde evleri hasar gören Kaplan çifti, Hüseyin Kaplan'ın babasının köydeki evine sığınmak zorunda kaldı. Minik Azer'in tedavi olup hayatta kalması için ise 40 milyon liraya ihtiyaç var. Valilikten alınan izinle bebeği için şu an sosyal medyada kampanya başlatıldığına dikkat çeken anne "Türkiye sesimi duysun, Azer'imi yaşatalım" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: HDP'den Ümit Özdağ'a veto gibi açıklama! "Kabul edilemez" diyerek duyurdular
İstanbul Üsküdar’da çarşaflı kadınlara çirkin saldırı: Mekandan kovmaya çalıştılar
AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan SABAH'a konuştu! Kılıçdaroğlu'na 10 soru: Eğer 3. tur olsa eminim bunu da söylerdi
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan yurtdışında oy kullananlara teşekkür: Seçmene 28 Mayıs çağrısı...
SON DAKİKA: Bakan Nebati'den asgari ücret zammı açıklaması
İmamoğlu’nun Çekmeköy’deki hizmet iddiaları tek tek çürüdü
SON DAKİKA: Mehmetçik'e, 'Katliamcı' dedi, CHP'den vekil oldu! Yüksel Taşkın'a mahkemeden kötü haber...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Tina Turner 83 yaşında hayatını kaybetti!
HDP'li Pervin Buldan Kılıçdaroğlu için oy istedi: Cezaevlerindeki arkadaşlarımıza özgürlük için Erdoğan gitmeli
ARKADAŞINA GÖNDER
Haydi Azer’i yaşatalım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA