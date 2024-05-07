Haydi Damla’yı yaşatalım! 3. kampanya da sona ererse tedavi olamayacak

Leyla-Fatih Fırat çiftinin 3 çocuklarından en küçüğü olan Damla'ya SMA Tip-1 kas hastalığı teşhisi konulmasının ardından baba Fatih Fırat, o dönem 30 milyon lira olan tedavi ücretini yanlış anlayarak 30 bin lira zannetti. Evdeki eşyaları satıp, eksik kalan kısmı da borçlanarak 30 bin lirayı tamamladı. Fakat tedavi ücretinin 30 milyon lira olduğunu öğrenen baba Fatih Fırat adeta yıkıldı. Diyaliz hastası olan baba Fatih Fırat, çevresindeki kişilerin yönlendirmesiyle kızı Damla için yardım kampanyası başlatmak için valilik iznine başvurdu. Damla için valilikten izin çıksa da, hem babanın sağlık durumu, hem de gönüllü olmaması nedeniyle ilk izin yüzde sıfır bağışla tamamlandı. İkinci izinde ise Fırat ailesine lise öğrencisi bir kız çocuğu yardım etti. Bu kampanyada ise toplanan bağış miktarı tedavi ücretinin yüzde 5'i kadar oldu.
SON İZİN SON ŞANS
Valilik tarafından SMA hastaları için verilen izin sayısının iki olması nedeniyle aile üçüncü izin için yargı yoluna gitti. Mahkemenin izin verilmemesine yönelik yürütmeyi durdurma kararı üzerine Damla için yeniden bağış toplanmaya başlandı. Valiliğin de 3. izni onaylamasıyla Damla için kritik süreç başladı. Şu anda yüzde 34'e ulaşan Damla'nın yardım kampanyasına sosyal medyada gönüllüler de destek verdi. 3. ve son iznin bitmesine 243 gün kalırken, gönüllüler ve baba Fatih Fırat, var gücüyle bağış topluyor. Baba diyalizden çıktıktan hemen sonra soluğu sokak standında alırken, gönüllüler ise sosyal medyada yaptıkları canlı yayınlarla Damla için bağış topluyor.
DAMLA'NIN ELİNDEN TUTUN
SABAH'a konuşan Damla'nın annesi Leyla Fırat;" İlk izni aldık ama ne yapacağımızı bilemedik. Hiç bilmediğimiz bir sürecin içine girdik. Eşim diyaliz hastası olduğu için ve hiç gönüllümüz olmadığı için ilk iznimiz boşa gitti. İkinci izinde bir lise öğrencisinin yardımıyla yüzde 5'e ulaştık. Şimdi 3. ve son izindeyiz ve yüzde 34'e ulaştık. Eğer bu kez de yüzde 100'e ulaşamazsak bir daha bağış toplayamayacağız. Bu da kızımın tedavi olamayacağı anlamına geliyor. Ne olur Damla'mın elinden tutun. Benim kızım da arkadaşları gibi koşup oynasın" diye konuştu.