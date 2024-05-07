Haydi Damla’yı yaşatalım! 3. kampanya da sona ererse tedavi olamayacak



DAMLA'NIN ELİNDEN TUTUN



SABAH'a konuşan Damla'nın annesi Leyla Fırat;" İlk izni aldık ama ne yapacağımızı bilemedik. Hiç bilmediğimiz bir sürecin içine girdik. Eşim diyaliz hastası olduğu için ve hiç gönüllümüz olmadığı için ilk iznimiz boşa gitti. İkinci izinde bir lise öğrencisinin yardımıyla yüzde 5'e ulaştık. Şimdi 3. ve son izindeyiz ve yüzde 34'e ulaştık. Eğer bu kez de yüzde 100'e ulaşamazsak bir daha bağış toplayamayacağız. Bu da kızımın tedavi olamayacağı anlamına geliyor. Ne olur Damla'mın elinden tutun. Benim kızım da arkadaşları gibi koşup oynasın" diye konuştu.