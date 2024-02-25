Haydi Fatma iyileş de gel

Diyarbakır'da 40 yaşındaki Emrullah ve 40 yaşındaki Ayşe Anuştekin'in 3 çocuğundan biri olan 3 yaşındaki Fatma Betül Anuştekin'e SMA tip 1 teşhisi konulduktan sonra aile tedavi için hastanelere başvuru yaptı. Ancak tedavisi ABD ile Dubai'de yapılan ve çok pahalı olan hastalık için aile, Diyarbakır Valiliği'nin izni ile 25 ay önce yardım kampanyası başlattı. Fatma Betül Anuştekin için gereken 1 milyon 900 bin dolar toplandı. Fatma Betül sağlığına kavuşması için Dubai'de tedavi görecek.SABAH'a konuşan baba Emrullah Anuştekin, "SMA hastası olan kızımın yurtdışında tedavisi için başlattığımız valilik onaylı 1 milyon 900 bin dolarlık kampanyayı gönlü güzel, gönlü temiz yardımseverler aracılığıyla çok şükür bitirdik. Kampanya sürecinde çok büyük emek verdik. Eller birleşince Aydınlı Leyla Durak, 3.5 yıl önce SMA hastası kızı Nehir'i henüz 14 aylıkken kaybetti. O günden bugüne hayatını çocuklara ve yardıma muhtaçlara adadı. Kurduğu dernekle 7 binden fazla hasta çocuğa yardım eli uzatan Leyla Durak, "Kızımı kurtaramadık ama başka Nehir'ler ölmesin" diyor yapılmayacak hiçbir şey yoktur. Herkese teşekkür ediyoruz. Lütfen SMA hastası bebekleri ve ailelerini yalnız bırakmayın" dedi. Anne Ayşe Anuştekin ise, "Kızımız başardı, darısı diğer bebeklerimize. Resmi işlemlerden sonra Dubai'ye gidip tedavimizi yaptıracağız ve kızımız sağlığına kavuşacak" ifadelerini kullandı.