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Giriş Tarihi: 23.1.2022 10:53 Son Güncelleme: 23.1.2022 11:16

HAYDİ polisi hayvanları yalnız bırakmadı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
HAYDİ polisi hayvanları yalnız bırakmadı

İstanbul’da Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri (HAYDİ) tarafından etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama bırakıldı. Uygulama, soğuk hava dalgası geçene kadar devam edecek.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, hava sıcaklıklarının düşmesi ve etkili olan kar yağışı nedeniyle sahaya indi. Ekipler kötü hava koşulları, etkili olan kar örtüsü nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için besleme çalışması başlattı.

HAYDİ polisi hayvanları yalnız bırakmadı | Video

Görevli polisler tarafından sokak hayvanlarının bulunduğu pek çok ormanlık bölgeye mama bırakıldı. Uygulamanın soğuk hava dalgasının etkisini kaybetmesine kadar aralıksız sürdürüleceği öğrenildi.

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HAYDİ polisi hayvanları yalnız bırakmadı
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