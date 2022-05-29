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Giriş Tarihi: 29.5.2022 11:51 Son Güncelleme: 29.5.2022 11:55

Haydi Türkiye, Havin’e hayat ol!

ÇAĞRI OĞUZ ÇAĞRI OĞUZ
Haydi Türkiye, Havin’e hayat ol!

İstanbul’da yaşayan 3 buçuk yaşındaki Havin Ömür Aydar, henüz 7 aylıkken tanıştığı SMA TİP 1 hastalığının pençesinde yaşam savaşı veriyor. Minik Havin’in yurt dışında tedavi olabilmesi için 1 milyon 860 binlik masrafı karşılaması gereken aile İstanbul Valiliği onaylı bağış kampanyası başlattı. Minik Havin için destek bekleyen baba Mehmet Şirin Aydar “Havin’imizin zamanı çok az. Yaşama tutunabilmesi için desteklerinizi bekliyor” diye konuştu.

Havin Ömür Aydar... 3 buçuk yıl önce Mehmet ve Mürvet çiftinin biricik evladı olarak dünyaya gözünü açtı. Ailesi minik kızlarının hareket etmekte güçlük çektiğini fark edince soluğu hastenede aldı. Doktorlar minik Havin için henüz 7 aylık iken ölümcül SMA TİP 1 teşhisi koydu. 18 ay yoğun bakımda kaldı, 3 ay önce de Koronavirüs'e yakalanıp hastalığı atlattı. Aile SMA tedavisi için Dubai'de bir hastane ile el sıkıştı. Ancak tedavi masrafı 1 milyon 860 bin dolar... Bu da yaklaşık olarak 30 milyon liraya tekabül ediyor. Güvenlik olarak çalışan baba Mehmet ve ev hanımı anne Mürvet ise kızlarının tedavi masraflarını karşılayabilmek için İstanbul Valiliği onaylı bir bağış kampanyası başlattı.

20 aydır yürütülen kampanyada bugüne kadar hedeflenen miktarın yüzde 66'lık bölümü toplandı. Minik bebekleri için seslerini duyurmaya çalışan baba Mehmet Şirin Aydar "Havin şu anda 3 buçuk yaşında ve 13 kilo kilo. Tedavi olabilmesi için ve 13 buçuk kiloyu geçmemesi gerekiyor. Fazla zamanımız kalmadı. 500 gram alırsa tedavi şansını kaybedecek. Hepinizin desteğini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Siz de Havin'e destek olmak için Valilik onaylı " TR60 0006 7010 0000 0077 1722 18" IBAN numaralı hesaba bağışta bulunabilirsiniz.

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Haydi Türkiye, Havin’e hayat ol!
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