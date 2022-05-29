Haydi Türkiye, Havin’e hayat ol!

Havin Ömür Aydar... 3 buçuk yıl önce Mehmet ve Mürvet çiftinin biricik evladı olarak dünyaya gözünü açtı. Ailesi minik kızlarının hareket etmekte güçlük çektiğini fark edince soluğu hastenede aldı. Doktorlar minik Havin için henüz 7 aylık iken ölümcül SMA TİP 1 teşhisi koydu. 18 ay yoğun bakımda kaldı, 3 ay önce de Koronavirüs'e yakalanıp hastalığı atlattı. Aile SMA tedavisi için Dubai'de bir hastane ile el sıkıştı. Ancak tedavi masrafı 1 milyon 860 bin dolar... Bu da yaklaşık olarak 30 milyon liraya tekabül ediyor. Güvenlik olarak çalışan baba Mehmet ve ev hanımı anne Mürvet ise kızlarının tedavi masraflarını karşılayabilmek için İstanbul Valiliği onaylı bir bağış kampanyası başlattı.

20 aydır yürütülen kampanyada bugüne kadar hedeflenen miktarın yüzde 66'lık bölümü toplandı. Minik bebekleri için seslerini duyurmaya çalışan baba Mehmet Şirin Aydar "Havin şu anda 3 buçuk yaşında ve 13 kilo kilo. Tedavi olabilmesi için ve 13 buçuk kiloyu geçmemesi gerekiyor. Fazla zamanımız kalmadı. 500 gram alırsa tedavi şansını kaybedecek. Hepinizin desteğini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Siz de Havin'e destek olmak için Valilik onaylı " TR60 0006 7010 0000 0077 1722 18" IBAN numaralı hesaba bağışta bulunabilirsiniz.