Haydi Umay iyileş de gel

Pendik'te yaşayan Rukiye ve Halil İbrahim Ersözlü çifti Temmuz 2023'te çocukları Umay'ı kucaklarına aldı. Ancak topuk kanından yapılan testler sonucu küçük Umay'a henüz 8 günlükken SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Aile çocuklarını yurtdışında tedavi ettirebilmek için valilik onaylı yardım kampanyası başlattı. Birçok gönüllünün de destek verdiği kampanya mutlu sonla bitti. Umay'ın Dubai'de tedavi olabilmesi için gereken 1 milyon 820 bin dolar toplandı. Büyük sevinç yaşayan Ersözlü ailesi, kızlarının sağlığına kavuşacağı günü iple çekiyor.

21 AYDIR EN GÜZEL GÜNE UYANDIK

Mutlulukları dile getiren aile, "Bugün 21 aydır hayalini kurduğumuz güne uyandık. Bugün evladımıza kavuştuğumuz güne uyandık. Gözyaşıyla bitirdiğimiz günlerin ardından güneşin penceremizden içeri girdiği bir güne uyandık. Çok mücadele ettik. Korkuyu, üzüntüyü, acıyı, sevinci, umudu hep bir arada yaşadık. Önce Allah ve sonra sizlerin desteğiyle bugün kampanyamızı tamamladık. Artık kampanyamız % 100 oldu ve hikayemiz mutlu sonla bitti.

'Bu hikayeye bir sen lazım' dedik ve milyonlarca insanın yüreğiyle Umay'ımızı kurtardık. Her biriniz iyi ki varsınız. Her birinizin emeği için sizlere teşekkür ederiz. İyi ki bu yolu birlikte yürüdük. Sizler bizim şansımız oldunuz. SMA değil Umay kazandı" dedi.