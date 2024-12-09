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Giriş Tarihi: 9.12.2024 14:32 Son Güncelleme: 9.12.2024 14:43

Hayır Çarşısı’ndan öğrencilere bin 200 çift ayakkabı

Talas Belediyesi 'Hayır Çarşısı' Projesi ile hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü oluyor. Bir hayırsever tarafından bağışlanan bin 200 çift ayakkabı kırsal mahallelerde bulunan 17 anaokulu ve ilkokuldaki öğrencilere teslim edildi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Hayır Çarşısı’ndan öğrencilere bin 200 çift ayakkabı

Kurulduğu günden bu yana hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü vazifesi yapan Talas Belediyesi Hayır Çarşısı, hizmetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda bir hayırseverin temin ettiği kışlık ayakkabılar, kırsal mahallelerde bulunan okullara gönderildi. 310 çift ayakkabının ulaştığı Başakpınar Şehit Onur Sönmez İlkokulu Müdürü Keziban Eskitürk, Talas Belediyesi kendileri için çok büyük bir şans olduğunu söyledi.

Eskitürk, "Eğitim taleplerimiz açısından Talas Belediyesi'nden her zaman olumlu dönüşler almaktayız. Nitekim okul tuvaletleri hijyen noktasında daha temiz olsun diye Talas Belediyesi personeli tarafından düzenli olarak temizlenmektedir. Bugün de belediye personeli okulumuz öğrencilerine ayakkabı dağıtımı için bulunmakta. Bu noktada Talas Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Yalçın'a eğitime sunduğu katkılardan ve bizlere verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Hayırseverimize de ayrıca teşekkür ediyorum, Allah hayrını kabul etsin" dedi.

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Hayır Çarşısı’ndan öğrencilere bin 200 çift ayakkabı
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