Haberler Yaşam Haberleri Hayırlı evlat Eren
Giriş Tarihi: 6.3.2023

Hayırlı evlat Eren

Böbrek yetmezliği ve kas erimesi nedeniyle tekerlekli sandalyeyle yaşayan Kemal Solmaz depreme K.Maraş’taki evinde yakalandı. Tavanın üzerine çökmesini bekleyen Solmaz’ı kurtaran oğlu Eren ‘Tek varlığımız babamız’ dedi

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Hayırlı evlat Eren
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde Eren Solmaz (16), deprem sırasında yürüme engelli babası Kemal Solmaz'ı sırtına alıp bir kısmı yıkılan evden dışarı çıkardı. Babasını depremin en şiddetli olduğu saniyelerde arkasında bırakmayan Eren Solmaz yerleştirildikleri çadır kentte SABAH'a konuştu: Babam da böbrek yetmezliği ve kas erimesi var. Hareket edemediği için dışarıya çıkamaz, başka şansı yoktu. Direk babama koştum.Tek varlığımız babamız, onu da bırakırsak biz boşa yaşamız demektir.

'ÖLÜMÜ BEKLEDİM'
Baba Kemal Solmaz ise "Bütün ihtiyaçlarımı eşim Cennet ve kızlarım Sude ve Ece Su gideriyor. Hareket edemediğim için tavan ne zaman üstüme düşer diye baktım. O anda oğlum Eren'im geldi ve yaşama umudum oldu. Beni kucaklayıp dışarıya götürdü" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Karamollaoğlu'ndan Akşener'e büyük şok: Yeter sizden çektiğimiz! 6'lı koalisyonu dağıtan toplantı ile ilgili bomba kulis
Kılıçdaroğlu, Akşener'den ilk intikamını aldı: İYİ Parti'ye verilen üyeler CHP'ye dönüyor
Masadaki küçük ortak saat verdi: İYİ Parti Bombaladı! 5'li koalisyon dayatmasına karşı çıktılar!
Bursa'da saha karıştı! Bakan Soylu: İlgili kamu görevlileri açığa alındı
Son dakika: Şanlıurfa'da 6 katlı bina çöktü! Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Nasıl ve Saat Kaça Kadar Kılınır (Kadınlar ve Erkekler İçin)
Anadolu Parsı popülasyonu arttı: Hangi illerde görüldüğünü açıkladı!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: İskenderun Körfezi'nde korkutan deprem
Akşener'in danışmanı CHP ve 5'li koalisyonu bombaladı: Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler
ARKADAŞINA GÖNDER
Hayırlı evlat Eren
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA