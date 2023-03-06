Hayırlı evlat Eren

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde Eren Solmaz (16), deprem sırasında yürüme engelli babası Kemal Solmaz'ı sırtına alıp bir kısmı yıkılan evden dışarı çıkardı. Babasını depremin en şiddetli olduğu saniyelerde arkasında bırakmayan Eren Solmaz yerleştirildikleri çadır kentte SABAH'a konuştu: Babam da böbrek yetmezliği ve kas erimesi var. Hareket edemediği için dışarıya çıkamaz, başka şansı yoktu. Direk babama koştum.Tek varlığımız babamız, onu da bırakırsak biz boşa yaşamız demektir.Baba Kemal Solmaz ise "Bütün ihtiyaçlarımı eşim Cennet ve kızlarım Sude ve Ece Su gideriyor. Hareket edemediğim için tavan ne zaman üstüme düşer diye baktım. O anda oğlum Eren'im geldi ve yaşama umudum oldu. Beni kucaklayıp dışarıya götürdü" dedi.