Hayırsever dolandırıcı, Hanımağa'yı da dolandırmaya çalışmış! "10 bin dolar ver, dosyayı halledelim"

Eski polis memuru Güniz Akkuş çete kurup eğlence mekânlarını haraca bağladığı iddiasıyla birçok suçtan yargılanmış, suç dünyasında 'hanımağa' lakabıyla tanınmaya başlanmıştı. Bu kez ise dolandırıcılık çetesinin mağduru olarak gündeme geldi.

SABAH'ın özel haberine göre, dava ve soruşturma dosyalarını kapatmayı vaad ederek, para aldıkları vatandaşları dolandıran Eren Şar liderliğindeki suç örgütü hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dava açmıştı. Savcılığın iddianamesinde, kendisini "hayırsever işadamı" olarak tanıtan Eren Şar'ın komiser Serhan Mustafa Korkmaz ve Kemal Çimen ile birlikte suç örgütünü yönettiği; şarkıcı Ufuk Şenel'in aralarında olduğu 5 kişinin de örgüt üyesi olduğu öne sürülmüştü. Çete lideri Eren Şar'ın dolandırmaya çalıştığı kişiler arasında 'hanımağa' lakaplı eski polis Güniz Akkuş da vardı.

KENDİSİNİ SÜREKLİ BÖYLE TANITIYORDU

Eren Şar'dan şikayetçi olan Güniz Akkuş'un ifadesi, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde alındı.

Akkuş'a öncelikle şüpheli Eren Şar ile bağlantısının ne olduğu sorularak bu kişi ile ilgili bildiklerini anlatması istendi.

Akkuş, "Yaklaşık 2-3 yıl önce bir arkadaşım vasıtası ile bir yerde otururken Eren Şar isimli kişi ile tanıştım. Bir süre kendisi ile sohbet ettik, kendisini sürekli öven, egolu bir insandı. Bana sürekli olarak siyasi liderlerle, bürokratlarla, paşalarla ve emniyette üst düzey görevli kişilerle görüştüğünü, bunlarla arasının çok iyi olduğunu, kendisinin her türlü işi halledebilecek bir kapasitesinin olduğunu söylüyordu ve birçok önemli isimle çekilmiş fotoğrafını göstererek kendisini kanıtlamaya çalışıyordu. Bana 'Adliyede sıkıntısı olan dosyaları getirirseniz ben bunları para karşılığı çözdürebilirim, ben bunu yapabiliyorum' diyordu. Böyle konuştuğu için ben kendisine itibar etmedim ve uzun bir süre görüşmedim" dedi.





'KUAFÖRDE SAÇLARIMI YAPTIRIRKEN...'



Güniz Akkuş, Eren Şar'ın kendisini dolandırma teşebbüsünü ise şöyle anlattı:

"Bundan yaklaşık 4-5 ay önce Maslak 1453 Sitesi'nin altında bulunan kuaförde saçlarımı yaptırıp çıkarken erkek bölümünde Eren Şar isimli kişiyi gördüm. O da beni görünce 'O Güniz Akkuş, napıyorsun' diye seslendi. Bir süre hal hatır ettik ve bana 'Gel, seninle birşey konuşacağım' dedi. Ben de 'ne oldu' diye sordum. Bana 'Senin hakkında Emniyette dosya var, bana 10 bin Dolar para ver, bunu halledelim' dedi ve daha sonra telefonla birisini aramaya yöneldi. Arama yaparken ekranına baktım. Hatırladığım kadarıyla 'Sarıyer Asayiş Komiser' gibi birisini aradı. Aramayı WhatsApp üzerinden gerçekleştirdi. Karşıdaki kişiye 'Akşam yanıma gel, seninle yüz yüze görüşelim, bir konu var' dedi. Tekrar bana dönerek 'Komiser akşam yanıma gelecek, görüşeceğiz, sen benden haber bekle' dedi. Ben de 'Tamam, öğren görüşelim' dedim ve ayrıldık. Daha sonra ben Sarıyer İlçe Emniyet Müdür Yardımcısına gittim. Kendisini eski polislik zamanımdan tanırım. Konuyu ona anlattım. 'Hakkımda bir soruşturma var mı' diye sorarak 'Beni arıyormuşsunuz' dedim. O da 'Öyle bir şey yok, seni kim kandırmış' dedi. Teşekkür ettim ve oradan ayrıldım."

İÇERİYE ATTIRMAKLA TEHDİT ETMİŞ

Güniz Akkuş, kendisini dolandırmaya çalışan Eren Şar'dan şikâyetçi olduğunu ise şöyle ifade etti:

"Bu durumun Eren Şar isimli kişinin benden para koparmak için yaptığı bir oyun olduğunu anladım. Bunun üzerine sinirlenerek Eren Şar isimli kişiye bir mesaj attım. Mesaj içeriğinde 'Bana bak, şimdi Emniyet Genel Müdürü'ne gidiyorum, senin de adını veriyorum, kimmiş benim hakkımda dosya hazırlayan, benden 10 bin dolar dosyayı kapatmak için para istediğini de söylüyorum, bakalım seninle görüşen Müdürleri de aldıracağım, Devletin polisini kullanmak ha' şeklinde yazdım. Eren Şar isimli kişi hakkında tanıdığım arkadaş ve çevre ortamında sürekli olarak bağlantıları aracılığıyla bazı insanları içeriye attırmakla tehdit ettiğini, bazı insanları da bana yapmış olduğu gibi 'Senin dosyan var, ben bunu halledebilirim, karşılığında bana ödeme yapmalısın' gibi vaatlerle kandırdığını duyardım."

"ÇETEDEKİ KOMİSER VE ŞARKICIYI TANIYORUM"

Güniz Akkuş'a Eren Şar dışındaki diğer şüphelileri tanıyıp tanımadığı da soruldu. Akkuş, bu soruya ise şöyle cevap verdi: "Sadece Ufuk Şenel isimli kişiyi sürekli olarak Eren Şar isimli kişinin yanında görürdüm. Kendisini şarkıcı olarak biliyorum, Şahsen bir tanışıklığımız yoktur. Diğer kişilerden Serhan Mustafa Korkmaz isimli kişiyi şahsen tanımam, kendisi ile hiçbir irtibatım yok ama bir keresinde müşteki olarak Sarıyer Asayiş'te görmüştüm. Hakkında başka bir bilgim yoktur. Eren Şar'ın benden 10 bin dolar istediği dönemde hakkımdaki dosyayı öğrenmek ve halletmek için aradığı Sarıyer'deki komiser bu kişi olabilir."