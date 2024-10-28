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Giriş Tarihi: 28.10.2024

Hayırsever gurbetçiden anlamlı bağış

AA
Hayırsever gurbetçiden anlamlı bağış
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir hayırsever tarafından 12 engelliye akülü araç ve tekerlekli sandalye hediye edildi. Hollanda'da yaşayan gurbetçi Semra Kürkçü, memleketi Şarkışla ilçesinde engellilere dağıtılmak üzere 12 akülü araç ve tekerlekli sandalye gönderdi. Kürkçü'nün gönderdiği akülü araç ve tekerlekli sandalyeler Mahmut Alıcı tarafından engellilere dağıtıldı.
Alıcı, yaptığı açıklamada, Kürkçü'nün her yıl ilçeye akülü araç ve tekerlekli sandalye desteğinde bulunduğunu söyledi.
Şu ana kadar gönderilen akülü araç ve tekerlekli sandalye sayısının 50'ye ulaştığını belirten Alıcı, "Hollanda'dan gelen araçları Semra hanım ve ekibinin desteğiyle burada ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Engellilerimize yardımcı olmaktan mutluyuz." dedi.

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Hayırsever gurbetçiden anlamlı bağış
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