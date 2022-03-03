Hayırseverin villasını ‘aşevi yapacağız’ diye satmışlar! SABAH, o ifadeye ulaştı





Herhangi bir bilgi vermeden bana bir takım evraklar imzalattı. Halil Bey'e ait yazlığın satılarak Isparta'da aş evi yapılacağını söyledi. Beni kandırdı. Halil Gelendost'a yönelik eylemleri nedeniyle Lütfü Yeşilsakız hakkında yargılama yapılmakta olduğunu öğrenince ben de bana yapılan eylemi nedeniyle şikayetçi olmak istedim. Bana sormadan adıma vekalet çıkaran, bilmediğim evrakları imzalattıran, bu imza ile Halil Gelendost'un yazlığını benim vasıtam ile sattıran Lütfü Yeşilsakız'dan şikayetçiyim" dedi.