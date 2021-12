Hayırseverler sayesinde onlar artık üşümeyecekler

Özellikle yaz aylarında ve pandemi döneminde bakmak için alınan başta her cins köpek ve kediler daha sonra hevesleri geçen kişiler tarafından kırsal alanlara terk ediliyor. Kırsal alanlarda yaşam mücadelesi veren bu hayvanlar aç kalarak ve soğuk kış günlerinde donarak yaşamlarını yitiriyor. Başta doğal afetler olmak üzere zor durumda olan insanlarına dost ellini uzatan DASKUT Derneği bünyesinde bulunan hayvanları koruma birimi şimdide Allah'ın sessiz kulları olarak nitelendirilen sokak hayvanları ve doğa da bulunan kuşlara dost elini uzatıyor.

Soğuk kış günlerinde bu Cenabı Allah'ın sessiz kullarının üşümeleri için dernek olarak bir kampanya başlattıklarını belirten genel Başkan Tuncay Meriçli "Dernek olarak nerede bir canlının yardıma ihtiyacı varsa yanlarında olmaya çalışıyoruz. Çeşitli nedenlerle özellikle kırsal alanlara bırakılmış aç ve soğukta üşüyen can dostlarımız var. Onlara da yardım ve dost elimizi uzatmak için kulübe yapılması için bir kampanya başlattık. Fabrikaların atıl olan ve atacakları palet gibi tahta malzemeleri bağışta bulunabilecekleri bir kampanyayı yaklaşık 1 ay önce başlattık " dedi.

TAHTALAR HAYIRSEVERLERDEN KULUBELER BİZDEN

Gelen tahtaların gönüllüler tarafından yapıldığını belirten Başkan Meriçli" Sağ olsun duyarlı hayırseverler kampanyaya yoğun ilgi gösterdiler, onlarca fabrika araçları bile yüzlerce palet getirdiler. Bizlerde kendi imkanlarımız ile kurduğumuz atölyemizde gönüllü arkadaşlarımız gece gündüz çalışarak, bu can dostlarımızın hem üşümemeleri hem de ıslanmamaları şeklinde 26 yuva yaptılar. Yardımda bulunan hayırseverlerin isimlerini yuvaların üzerine astık. Yapılan bu yuvaları yoğun bir katılım ile 40 değişik kırsal alana bıraktık. Sadece yuvaları bırakmadık aynı zamanda Bursa Büyük Şehir Belediyesinin bize her ay periyodik 30 paket yani ortalama 450 kg mama yardımı yapıyor. Biz bu mamaları da alanlara ve yuvaların önlerine bıraktık. Biz kırsal alanı seçmemizdeki neden ise sayın Cumhurbaşkanımızın girişimleri ile şehirlerde bulunan sokak hayvanları bakım merkezinde toplanıyor v e bakımları yapılıyor, ama özellikle kırsal alanlara terk edilmiş hayvanlar da var onlar artık ormanların içinde zor bir şekilde yaşamlarını sürdürüyor, onun için kırsal alanlara terk edilmiş özellikle köpekler çok sayıda. Ne acıdır ki kırsallarda bulunan Pandemi döneminde sokağa çıkmak için alınan sonra pandemi dönemi bitince kırsallara terk edilmiş her cins köpek var ve bu köpekleri yavruları da olmuş" dedi.

PERİYODİK OLARAK YUVALARI KONTROL EDECEĞİZ

Bırakılan yuvaları kış boyunca periyodik olarak kontrol edeceklerini belirten Meriçli "Bu yuvaları bıraktık deyip öylece kalmayacak, bıraktığımız alanlar gönüllülerimizce periyodik olarak kontrol edilecek, eğer bir yerinde her hangi bir deforme olmuşsa alıp hemen tamir edeceğiz ve aynı yere bırakacağız. Kış ayı boyunca bu işlemimiz devam edecek. Ayrıca gönüllülerimiz kırsal alanlara düzenli olarak hayırseverlerden gelen mamaları bırakmaya devam ediyor"

DASKUT genel Başkanı Tuncay Meriçli 'Peygamber efendimiz bizlere hayvanlara merhamet gösterilmesi konusunda nasihatleri bulunuyor, Cenabı Allah'ın bu sessiz kullarına şefkat göstermek vazifelerimiz arasında olduğunu' sözlerine ekledi.