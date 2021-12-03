Hayriye Alkutay ‘Çocuklarımıza bağışla’ diye yalvardı dinlemedi

Olay önceki akşam saat 22.00 sıralarında İlçeye bağlı Çıplaklı Mahallesi'nde meydana geldi. TOKİ konutlarında ailesiyle birlikte yaşayan Hayriye Alkutay evde kardeşleri ve çocukları ile otururken Bursa'dan çocuklarını görmeye geldiği iddia edilen eski esi Mehmet Ayata eve geldi. Evde çıkan tartışmada katil zanlısı Mehmet Ayata kuru sıkıdan bozma silahını çekti.
Bu sırada Hayriye Alkutay'ın "Çocuklarımıza bağışla. 2 yaşındaki oğlumuz anne sütü ile besleniyor. Öldürme ne olur diye" yalvardığı ortaya çıktı. Bu sırada Hayriye Alkutay'ın erkek kardeşleri Ahmet Emre ve Murat Alkutay'ın engel olmak için araya girdi. Ancak Mehmet Ayata'nın önce eski eşi Hayriye Alkutay'ı öldürdü, ardından da eski kayınbiraderlerini yaralayarak kaçtı.
NASIL KIYDIN İKİ ÇOCUĞUNUN ANNESİNE
Cinayetin ardından kaçan katil zanlısı Mehmet Ayata suç aleti silah ile birlikte yakalandı. Kız kardeşlerini kurtarmak isterken yaralanan Ahmet Emre ve Murat Alkutay kardeşlerin hayati tehlikesi olmadığı bildirildi. Acılı anne Kezban Alkutay "Kızım melek oldu gidiyor. Nasıl kıydın iki çocuğun annesine.
Torunlarım annesini sorarlarsa ben ne cevap vereceğim" diye ağıt yaktı. 2 yaşında bir erkek ve 4 yaşında bir kız çocuğu annesi olan Hayriye Alkutay'ın Döşemealtı Ülkü Ocakları'nda Basın yayın sorumlusu olduğu öğrenildi. Talihsiz kadın Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa veridi.
KAFAMA SIKACAKTIM OLMADI
Emniyette ifade veren katil zanlısı Mehmet Ayata ifadesinde, "Öğlen saatlerinde çocuklarımı gördüm. Akşam tekrar görmek istedim. Kayınbiraderlerim engel çıkarttı. Olay meydana geldi. Kendi kafama sıkacaktım yapamadım" dediği öğrenildi. Cinayet zanlısı çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.