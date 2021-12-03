Hayriye Alkutay ‘Çocuklarımıza bağışla’ diye yalvardı dinlemedi





Bu sırada Hayriye Alkutay'ın "Çocuklarımıza bağışla. 2 yaşındaki oğlumuz anne sütü ile besleniyor. Öldürme ne olur diye" yalvardığı ortaya çıktı. Bu sırada Hayriye Alkutay'ın erkek kardeşleri Ahmet Emre ve Murat Alkutay'ın engel olmak için araya girdi. Ancak Mehmet Ayata'nın önce eski eşi Hayriye Alkutay'ı öldürdü, ardından da eski kayınbiraderlerini yaralayarak kaçtı.