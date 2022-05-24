Hayriye Alkutay’ı öldürmüştü: Savcı: ’Katliam yapmaya gitmiş’ dedi

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde geçtiğimiz 1 Aralık gecesi boşandığı 2 çocuğunun annesi Hayriye Alkutay'ı (32) çocuklarını kendisine göstermeyeceğini düşünerek öldüren, genç kadının erkek kardeşleri Ahmet Emre Alkutay ile Murat Alkutay'ı yaralayan cinayet zanlısı Mehmet Ayata'nın (35) ağırlaştırılmış müebbet artı 25 yıl hapsi istendi.
5'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Ayata, cezaevinden SEGBİS üzerinden duruşmaya katılırken salonda avukatı hazır bulundu. Şikayetçi bölümünde ise öldürülen Hayriye Alkutay'ın kardeşi Ahmet Emre Alkutay ile aile avukatları hazır bulundu.
Mahkeme başkanı yargılamanın sonuna gelindiğini belirterek savcıdan mütalaasını vermesini istedi. Savcı iki sayfalık mütalaasında Emre Alkutay'ın olay gecesi katliam için eve gittiğini kaydetti. Sanığın elinden silahı alına kadar ateş etmeye devam ettiğini de belirterek, Hayriye Alkutay'ı tasarlayarak öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep etti. Savcı ayrıca sanığın Ahmet Emre Alkutay ile Murat Alkutay'ı da tasarlayarak öldürmeye teşebbüstün ayrı ayrı 12 yıldan 15 yıla kadar hapsini istedi. Sanık hakkında hiçbir indirim uygulanmasını istedi.
KARAR İÇİN ERTELENDİ
Taraflar savcılık mütalaasına karşı savunma yapmak için süre talep etti. Mahkeme duruşmayı iler bir tarihe erteledi. Duruşma sonrası Altunay ailesinin avukatı Özkan Şenyurt katil zanlısı Mehmet Ayata'nın katliam için eve geldiğini yeniledi. Katil zanlısının Hayriye'nin ve ailesinin yaşadığı ikamete eline aldığı silahı ve cebinde yedek mermileri ile geldiğini belirten Şenyurt, "Kapıyı açan Hayriye ile hiçbir konuşma yapmadan, kapıyı açar açmaz önceden mekanizmasını kurduğu ve elinde bulundurduğu silahı Hayriye'nin başına dayayarak yakın mesafeden ateş etmek suretiyle ölümüne sebep olmuştur. Olayda gerek konut içinde gerekse konutun önündeki antrede de başkaca mermi ve mermi çekirdekleri bulunmuştur. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılması için kara duruşmasında savunmamızı yapacağız" dedi.