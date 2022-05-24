Hayriye Alkutay’ı öldürmüştü: Savcı: ’Katliam yapmaya gitmiş’ dedi

KARAR İÇİN ERTELENDİ

Taraflar savcılık mütalaasına karşı savunma yapmak için süre talep etti. Mahkeme duruşmayı iler bir tarihe erteledi. Duruşma sonrası Altunay ailesinin avukatı Özkan Şenyurt katil zanlısı Mehmet Ayata'nın katliam için eve geldiğini yeniledi. Katil zanlısının Hayriye'nin ve ailesinin yaşadığı ikamete eline aldığı silahı ve cebinde yedek mermileri ile geldiğini belirten Şenyurt, "Kapıyı açan Hayriye ile hiçbir konuşma yapmadan, kapıyı açar açmaz önceden mekanizmasını kurduğu ve elinde bulundurduğu silahı Hayriye'nin başına dayayarak yakın mesafeden ateş etmek suretiyle ölümüne sebep olmuştur. Olayda gerek konut içinde gerekse konutun önündeki antrede de başkaca mermi ve mermi çekirdekleri bulunmuştur. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılması için kara duruşmasında savunmamızı yapacağız" dedi.