Hayriye Alkutay’ın katiline istenen ceza belli oldu

'HAYRİYE'Yİ ÇEKMEMLE KAN BOŞALDI'

Tanık F.G., saat 21.00 sıralarında önce tek el, ardından da 3 el silah sesi duyduğunu anlattı. Bu sırada Hayriye Alkutay'ın kardeş Kezban Alkutay'ın kendisine seslenerek yardım istediğini söyleyen F.G. "Merdivenlerden indiğimde Ahmet'i merdivende yaralı olarak gördüm. Eve girdiğimde Hayriye'nin kapının arkasında yattığını gördüm. Hayriye'yi çekmemle kan boşaldı" diye konuştu.