Hayvan barınağında vahşet: Köpekler açlıktan birbirini parçalıyor

Son günlerde sıklıkla gündeme gelen hayvan barınaklarındaki aç köpeklerin birbirini parçaladığı görüntülere bir yenisi daha eklendi. Sosyal medyada paylaşılan ve hayvan severleri ayağa kaldıran korkunç olayda Hatay'da bir barınakta oldukları iddia edilen barınakta, köpeklerin açlıktan başka bir köpeği parçaladıkları görülüyor. Vahşet görüntülerinin ardından hayvan severler "Bu köpekler, burada aç ve susuzluktan birbirlerini yiyorlar. Burası nasıl bir barınaktır. Bu hayvanların suçu ne?" diyerek tepki gösterdi.

HAYVANSEVERLER İSYAN ETTİ

Köpeklerin başka bir köpeği parçaladığı görüntüler hayvan severleri adeta isyan ettirdi. Köpeklerin yemek verilmediği için gücü yettikleri hayvanları parçalayıp, yediklerini iddia eden hayvan severler "Demek ki bu hayvanlar uzun süredir aç. Aç olmayan bir hayvan kendi türünü parçalayıp yemez. Hayvanlar o şekilde atılmış ve kendi kaderine terk edilmiş" şeklinde tepki gösterdi. Avukat Kübra Oktay ise, "Nerede önlemler. Nerede bakıcıları. Nerde suları mamaları padokları? Hala katliamlara devam ediliyorken siz hiç suç duyurusunda yapmamaya devam edin olur mu? Belediyeler, veteriner işleri genel müdürlüğü defaten yapılan bu katliamların suçlularını açığa almıyor. Bizim için bu görüntülerin sebeplerisiniz" şeklinde tepki gösterdi.

Hayvan severler barınaklarda yaşanan bu vahşet görüntülerinin artık bir son bulmasını ve sorumluların cezalandırılmasını istiyor.