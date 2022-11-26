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Giriş Tarihi: 26.11.2022

Hayvan barınağındaki vahşette 2 kişi tutuklandı

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Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Hayvan barınağındaki vahşette 2 kişi tutuklandı
Konya'daki Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki bir görevli, elindeki kürekle defalarca kafasına vurarak bir köpeğin ölümüne neden oldu. Bu anlara ilişkin sosyal medyada yayınlanan görüntülerde ölen köpeğin başka bir görevli tarafından sürüklenerek götürülmesi yer alıyor.



Konya Büyükşehir Belediyesi'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Belediyemize ait Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşanan olay, duyulduğu ilk andan itibaren gece tüm yönleriyle incelenmiş, sabahın erken saatlerinde ilgililer ivedilikle açığa alınmış, sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri gözaltına almıştır" denildi.
Hayvana kürekle vuran Murat B. ile köpeği sürükleyerek götüren Sefa Ç. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen iki kişiyi avukatlar savunmak istemedi. İki kişi mahkeme tarafından tutuklandı.



EMİNE ERDOĞAN: CEZASIZ KALMAMALI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Konya'da yaşanan olayla ilgili yaptığı paylaşımda "İnsanı insan yapan vicdanı ve merhametidir. Aynı dünyayı paylaştığımız canlıları korumakla mükellefiz. Şiddetin ne dinimizde yeri vardır ne de fıtratımızda. Konya'daki hepimizi derinden üzen hadiseyi şiddetle kınıyor ve cezasız kalmayacağına inanıyorum" dedi.

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Hayvan barınağındaki vahşette 2 kişi tutuklandı
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