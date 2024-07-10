Hayvan gübresi içinde cesedi bulunmuştu! Katil zanlısı koca için kırmızı bülten çıkarıldı

Orhangazi'ye bağlı Yeniköy Mahallesi'nde yol üzerindeki zeytinliğine gelen B.S isimli bir çiftçi, ağaçların köklerine hayvan gübresi atmak gübre siparişi vermişti. Bir kamyonetle zeytin bahçesine getirilerek dökülen gübreyi traktörün kepçesiyle ağaçların altına atan B.S, kepçeye bir cismin takıldığını fark etmiş ve cismin bir kadın cesedi olduğunu görünce hayatının şokunu yaşamıştı. B.S, durumu hemen Jandarma ekiplerine haber vermişti. Gübrelerin arasında bulunan ceset nedeniyle olay yerine Cumhuriyet Savcısı, olay yeri inceleme ekipleri ve çok sayıda jandarma ekibi sevk edilmiş ve ekipler zeytin bahçesinde ve ceset üzerinde titiz bir çalışma yürütmüştü. Yapılan incelemelerde cesedin Suriye uyruklu E.Y. isimli 24 yaşındaki bir kadına ait olduğu belirlenmişti. Otopsi sonrasında ise kadının boğazının kesilerek katledildiği ortaya çıkmıştı.

KOCASI ORTADAN KAYBOLDU

Cinayete kurban giden E.Y. ile kocası K.Y'nin, hayvan gübrelerinin satın alındığı çiftlik evinde birlikte çalıştıkları, olaydan 2 ay önce ise işi bırakarak ayrıldığı belirlendi. E.Y'nin yaklaşık 2 ay önce kocası tarafından öldürülmüş olabileceği, olay sonrasında da çiftlik sahibini arayarak işi bıraktığını ve Orhangazi'den ayrıldıklarını söylediği ortaya çıkmıştı.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Yaşanan olay sonrası E.Y'nin katil zanlısı olduğu değerlendirilen kocası K.Y.'nin bulunması için Jandarma tarafından özel bir ekip kurulmuştu. Zanlının bulunması için hem Türkiye içinde hem de sınır ötesinde özel istihbarat çalışması yürütülmüş ancak zanlıya ulaşılamamıştı. Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Başsavcı Enis Tekgül dosyayı yeniden ele aldı. Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı katil zanlısı K.Y.'nin yakalanması için Kırmızı bülten çıkarttı.