Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Hayvan hırsızlığına 21 yıl
Giriş Tarihi: 15.10.2021 10:08 Son Güncelleme: 15.10.2021 10:14

Hayvan hırsızlığına 21 yıl

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Hayvan hırsızlığına 21 yıl

Adana’da Şahin Y., ‘büyük ve küçükbaş hayvan hırsızlığı’ suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı davada 25 yıl 11 ay hapis cezasına mahkum edildi. Ceza, Yargıtay tarafından da onandı, ancak Şahin Y. teslim olmak yerine kaçıp izini kaybettirince polis de peşine düştü. Firari hükümlü saklandığı adreste yakalanarak cezaevine gönderildi.

Adana'da yaşayan Şahin Y., geçmişte işlediği 'büyük ve küçükbaş hayvan hırsızlığı' suçu nedeniyle polis tarafından yakalandı, ancak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. O davada yerel mahkeme sanığa 25 yıl 11 aylık hapis cezası verdi; karar, Yargıtay tarafından da onandı.

CEZAEVİNE KONULDU

Şahin Y. ise, teslim olmak yerine kaçıp izini kaybettirince devreye de Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği girdi. Arama çalışmaları sonuç verdi, firari hükümlü merkez ilçe Yüreğir'e bağlı İncirlik Mahallesi'nde saklandığı evde kıskıvrak yakalanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hayvan hırsızlığına 21 yıl
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA