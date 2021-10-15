Hayvan hırsızlığına 21 yıl

Adana'da yaşayan Şahin Y., geçmişte işlediği 'büyük ve küçükbaş hayvan hırsızlığı' suçu nedeniyle polis tarafından yakalandı, ancak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. O davada yerel mahkeme sanığa 25 yıl 11 aylık hapis cezası verdi; karar, Yargıtay tarafından da onandı.

CEZAEVİNE KONULDU

Şahin Y. ise, teslim olmak yerine kaçıp izini kaybettirince devreye de Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği girdi. Arama çalışmaları sonuç verdi, firari hükümlü merkez ilçe Yüreğir'e bağlı İncirlik Mahallesi'nde saklandığı evde kıskıvrak yakalanarak cezaevine gönderildi.