JASAT ekipleri; yabancı uyruklu bir şahsın Silivri Ortaköy Mahallesinde bulunan çiftliğinde yırtıcı hayvan beslediği bilgisini aldı. Alınan bilgi doğrultusunda harekete geçen ekipler, söz konusu çiftlikte arama yaptı.
HİNDİSTAN'DAN GELMİŞ
Aramalarda; kafes içerisine konulmuş anavatanları Hindistan olan, bir adet 4 aylık beyaz kaplan ile bir adet 8 aylık Rhesus cinsi maymun (Hint Şebeği) bulundu. Hayvanların yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye'ye sokulduğu belirlendi.
Yavrular Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul 1'inci Bölge Müdürlüğü yetkilerine teslim edilirken, yabancı uyruklu çiftlik sahibi hakkında, 5607 sayılı "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında adli işlem başlatıldı.
Hayvan kaçakçılarına JASAT dur dedi | Video