Hayvan mezarlığı üzerinden provokasyon yaptılar

Ankara'nın Altındağ ilçesinde hayvan katliamı adı altında paylaşılan görüntülerin provokasyon olduğu ortaya çıktı. Kazılan yerin hayvan mezarlığı olduğu ve trafik kazası da dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle ölen hayvanların gömüldüğü öğrenildi. Köpeklerin yanı sıra kedi ve koyunlara ait cesetlerin de olması olayın köpek katliamı olmadığı ve çeşitli nedenlerden telef olan hayvanların toplum sağlını etkilememesi için gömüldüğü bir hayvan mezarlığı olduğu öğrenildi.Konuya ilişkin Altındağ Belediyesi'nden açıklama yapılarak söz konusu alanın hayvan mezarlığı olduğu belirtilirken, "Hayvan hakları konusuna hassasiyetle yaklaşan bir belediye başkanının 'katliam' yaptığının iddia edilmesi haksız bir suçlamadır. Hayvan hakları savunucularının hassasiyetine anlayışla yaklaşmakla birlikte, maruz kaldığımız ithamların haksızlığını belirtiyor, konuyu kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz" denildi. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaptığı açıklamayla provokasyona destek verdi.