Hayvan otlatan 2 kuzenin cesedi bulundu

Jandarma ekiplerince başlatılan, köy sakinlerinin de katıldığı arama çalışmaları sonucu Öner ve Kaya, hayvanlarını otlattıkları yerin 2 kilometre ilerisinde Karalar beldesi ile Oyalı köyü arasında bulunan tali yolda park halinde ve çalışır durumdaki kamyoneti görenler, içine baktı. Hareketsiz yatan ve üzerleri kanlı 2 kişiyi gördü.