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Giriş Tarihi: 4.5.2022 18:01 Son Güncelleme: 4.5.2022 18:03

Hayvan otlatan 2 kuzenin cesedi bulundu

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Hayvan otlatan 2 kuzenin cesedi bulundu

Şırnak'ın İdil ilçesinde 2 kuzen, hayvan otlattıkları yerin 2 kilometre ilerisinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Şırnak'ın İdil ilçesi Yeni Mahalle'de yaşayan ve çobanlık yapan Hüseyin Öner (44) ve Ömer Kaya (41) sabah hayvanlarını otlatmak için evden çıktı. Aileleri iki çobandan haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekiplerince başlatılan, köy sakinlerinin de katıldığı arama çalışmaları sonucu Öner ve Kaya, hayvanlarını otlattıkları yerin 2 kilometre ilerisinde Karalar beldesi ile Oyalı köyü arasında bulunan tali yolda park halinde ve çalışır durumdaki kamyoneti görenler, içine baktı. Hareketsiz yatan ve üzerleri kanlı 2 kişiyi gördü.

Kimlik kontrollerinde ölen kişilerin, amca çocukları Ömer ve Hüseyin Kaya olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası kuzenlerin cesetleri, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Hayvan otlatan 2 kuzenin cesedi bulundu
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