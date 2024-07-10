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Giriş Tarihi: 10.7.2024 09:28

Hayvan otlatırken suya kapılan çobanın cansız bedenine ulaşıldı

Erzurum’un Karayazı ilçesinde sağanak sonrası debisi yükselen dereyi geçerken suya kapılan Yakup Eren’in (23) cansız bedenine ulaşıldı.

DHA
Hayvan otlatırken suya kapılan çobanın cansız bedenine ulaşıldı

Karayazı ilçesine bağlı kırsal Sukonak Mahallesi'nde dün çobanlarla hayvanlarını otlatan Yakup Eren, sağanak sonrası debisi yükselen dereyi geçmeye çalışırken akıntıya kapıldı. Yanındaki çobanın bilgi vermesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Derede kaybolan Eren'i arama çalışmalarına Trabzon Jandarma Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma ekipleri de katıldı. İş makinelerinin de kullanıldığı aramada, Yakup Eren'in bugün sabah saatlerinde düştüğü yere 40 kilometre uzaklıktaki Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Sarıgöze köyü girişindeki derenin kenarındaki taşların arasına sıkışmış cansız bedenini buldu. Bekar olan Eren'in cenazesi Karayazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA)

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Hayvan otlatırken suya kapılan çobanın cansız bedenine ulaşıldı
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