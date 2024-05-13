“Hayvan Zehiri” operasyonu… İstanbul Havalimanı’nda yakalandı

Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Ülkemizde yaşayan endemik türlerdeki zehirli hayvanların türlerinin DNA bilgilerinin kopyalanarak ve zehirlerinin sağılma yöntemiyle biriktirilerek ilaç yapımında kullanıldığı tespit edildi. Söz konusu ilaçların çok yüksek maddi değerlerde olduğu ve bu nedenle hayvan türlerinin yurt dışına çıkarılmasının yasak olduğu saptandı.

İstanbul Havalimanı'nda operasyon yapıldı. Bir kişi "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin valizinde içerisinde hayvan zehirleri bulunan 88 plastik tüp şişe, 48 kilitli poşet içerisinde bin 500 adet akrep, tarantula ve örümcek gibi ülkemize ait endemik türde hayvan ele geçirildi. Akrep zehirlerinden elde edilen bir litrelik ilacın piyasa değerinin 10 milyon dolar olduğu ifade edildi.