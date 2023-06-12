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Giriş Tarihi: 13.6.2023

Hayvana eziyet cezasız kalmadı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Hayvana eziyet cezasız kalmadı
Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Et ve Süt Kurumu'na bağlı kombinada kesime hazırlanan bir büyükbaş, huysuzlandı. Görevliler hayvana müdahale ederek yere yatırdı. Hayvanın sakinleşmemesi üzerine bir görevli, başına sopayla defalarca vurarak bayıltmak istedi. Yaşanan anlar başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenerek sosyal medyada yayınlandı. Görüntüler tepki çekerken Et ve Süt Kurumu ise sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Adana Et Kombinası Müdürlüğümüzdeki hayvan hakları ve hayvan refahına aykırı sosyal medyaya yansıyan görüntüler ile müfettiş görevlendirilmiş olup sorumlular işten el çektirilmiştir. Konu tarafımızca titizlikle takip edilmektedir" ifadelerini kullandı.

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Hayvana eziyet cezasız kalmadı
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