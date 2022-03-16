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Giriş Tarihi: 17.3.2022

Hayvanlara işkence eden dernek başkanına hapis

Hayvanlara işkence eden dernek başkanına hapis
ANTALYA Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği (ASKODER) Başkanı Mehmet Orhan, "görevini kötü kullanmak" suçundan açılan davada 1 yıl 8 ay hapis ve 5 bin lira para cezasına çarptırıldı. İstanbul'dan 2016'da gelerek Antalya'ya yerleşen Orhan, ASKODER'i kurdu. Konyaaltı'nda "kedi köyü" oluşturan Orhan, sokakta yaşayan sahipsiz kedi ve köpekleri burada toplayıp, bakımını üstlendi. Candost Derneği, 5 yıl önce Orhan'ın hayvanlara kötü muamele yaptığını iddia ederek, kedi köyüne baskın düzenledi. Dernek üyeleri, kedi köyünde gömülü 4 kedi ve 4 köpek ölüsünü görüntüleyerek, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Orhan'a, "hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek"ten 54 bin 600 lira ceza kesildi. Orhan'ın cezası, "hizmet nedeniyle görevini kötü kullanmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapis ile 250 gün adli para cezasına çevrildi. Adli para cezası da 5 bin TL oldu. Orhan'a ömür boyu hayvan bulundurmama cezası da verildi. DHA

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Hayvanlara işkence eden dernek başkanına hapis
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