Hayvanları Koruma Derneği’nde horoz dövüşü: 36 kişiye 145 bin lira ceza!

Organizasyonu düzenleyen G.K., M.D. ve Ü.G. hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak', hayvan sahipleri R.Y., G.Ş., C.K., O.K., K.K. ile M.K. hakkında ise 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet, hayvanları dövüştürme' suçundan adli işlem yapıldı. Ekiplerin el koyduğu 13 horoz da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi...