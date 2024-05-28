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Giriş Tarihi: 28.5.2024 14:46 Son Güncelleme: 28.5.2024 15:16

Hayvanları otlatırken ayı saldırdı, inekleri kurtardı

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde Taşpınar köyünde hayvanları otlattı sırada Yılmaz Karabulut’a (68) ayı saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanan Karabulut otlattığı ineklerin ayının 2 yavrusuna saldırması sonucu kurtuldu.

Uğur Yiğit
Hayvanları otlatırken ayı saldırdı, inekleri kurtardı

Koyulhisar ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Taşpınar köyünde yaşayan Yılmaz Karabulut sabah saatlerinde büyükbaş hayvanlarını otlatmak üzere köyün yakınlarında araziye çıkardı. Bir süre sonra doğada yiyecek arayan bir ayı iki yavrusu ile birlikte Taşpınar'a saldırdı. Vücudunun bazı bölgelerinden ayının darbesiyle yaralanan Taşpınar'ı araziye otlatmak için çıkardığı inekleri kurtardı.

İneklerin yavru ayılara saldırdığı gören anne ayı Taşpınar'ı bıraktı. Daha sonra ise yavrularını da alarak bölgeden uzaklaştı. Ayıdan kurtulan Taşpınar durumu yakınlarına haber verdi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Taşpınar yakınları tarafından Koyulhisar İlçe Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

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Hayvanları otlatırken ayı saldırdı, inekleri kurtardı
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