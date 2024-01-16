Hayvanları otlatmaya götüren çobanın cansız bedeni bulundu

Olay, gece yarısı ilçeye bağlı Kesiri Mahallesi'nde meydana geldi. Besicilik yapan Ferhat Sapmaz, dağlık alana havyanlarını otlatmaya çıkardıktan sonra eve dönmeyince yakınları, aramaya başladı. Hayvanları otlattığı bölgeye gelen yakınları, Sapmaz'ı yaralı halde görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
Olay yerine sağlık görevlileri ile birlikte jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Sapmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgede araştırma yapan ekipler, Sapmaz'ın vücudundaki yaralardan yaban domuzu saldırısı sonucu hayatını kaybettiği üzerinde duruyor. Sapmaz'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.