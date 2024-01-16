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Giriş Tarihi: 16.1.2024 13:37 Son Güncelleme: 16.1.2024 14:05

Hayvanları otlatmaya götüren çobanın cansız bedeni bulundu

Adana'nın Karaisalı ilçesinde hayvanlarını otlatmaya götüren Ferhat Sapmaz'ın (58), cansız bedeni bulundu. Karnında yaralar olduğu belirlenen Sapmaz'ın yaban domuzu saldırısı sonucu öldüğü üzerinde duruluyor.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Hayvanları otlatmaya götüren çobanın cansız bedeni bulundu

Olay, gece yarısı ilçeye bağlı Kesiri Mahallesi'nde meydana geldi. Besicilik yapan Ferhat Sapmaz, dağlık alana havyanlarını otlatmaya çıkardıktan sonra eve dönmeyince yakınları, aramaya başladı. Hayvanları otlattığı bölgeye gelen yakınları, Sapmaz'ı yaralı halde görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Olay yerine sağlık görevlileri ile birlikte jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Sapmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgede araştırma yapan ekipler, Sapmaz'ın vücudundaki yaralardan yaban domuzu saldırısı sonucu hayatını kaybettiği üzerinde duruyor. Sapmaz'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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Hayvanları otlatmaya götüren çobanın cansız bedeni bulundu
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