Hayvanları sulama sırası kavgasında kan aktı: 1 ölü 2 yaralı

Merkez Kocasinan İlçesi Saraycık Mahallesi'nde iki aile aynı anda havanlarını sulatmak için çeşmeye getirdi. Taraflar arasında önce biz geldik tartışması çıktı. Havanlarını aynı anda çeşmeye süren aile fertleri arasında önce sözlü başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada Adet T (26) bıçaklanarak ağır yaralanırken 2 kişide yine çeşitli yerlerinden yaralandı. Mahallesi sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Adet T ile yaralanan diğer iki kişi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılard7an Adem T, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, kavgaya karışan iki ailenin fertlerini gözaltına aldı.