Hayvanların azalması vakaları artırdı

Sıcak havaların arttırmasıyla birlikte kene ısırıkları artıyor. Buna bağlı olarak Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı bunla birlikte de ölümler çoğalıyor. SABAH iki uzmana sordu: Kene ve yol açtığı hastalık nedir? Keneden nasıl korunuruz?Hastalığı buluştıran keneler Kuzey Anadolu Bölgesini boylu boyunca geçen Kelkit Vadisi'nde yerleşmiş şehirlerde görülüyor. Erzurum, Erzincan, Tokat, Çorum gibi iller bu vadi üzerinde yer alıyor. Ancak İstanbul ve Ege gibi bu hastalığın görülmediği yerlerde dikkat etmemiz gerek. Çünkü keneler başka hastalıklara da yol açıyor. Hastalık bazen hasta hayvanlara dokunmakla, onların tükürüğü ya da idrarı gibi vücut sıvılarına temas etmekle de bulaşabiliyor.Genellikle ilkbahar sonu, yaz ayları ve sonbaharın başında insanların sıcak havada doğaya çıktığı, orman kenarlarında piknik yaptığı ya da hayvanlarını otlattığı dönemde vakalar artıyor. Sıcaklıkların artması ve iklimlerin değişmesiyle beraber keneler de farklı bölgelere adapte olmaya başladı. O yüzden Türkiye'de son yıllarda özellikle hava sıcaklıklarının artmasıyla kenelerin yayılım alanı değişmeye başladı ve arttı. Bu da diğer bölgelere sıçramaya başlamasına yol açtı. Bazı hayvanların doğal alanlarının tükenmesi ve bizim doğadaki hayvanları yok etmemiz de insanların hedef haline gelmesine yol açıyor. Kenelerin konak olarak insanları seçmeye başlamasına yol açıyor.Mesire alanlarınagidildiğinde mutlakaaçık renk giysilergiyin. Vücutta açıkalan bırakmayın.Mümkünsepantolongiyip çorabınızıüzerineçekin.Piknik sonrasıeve gittiğinizdemutlakaaile bireyleri birbirinevücut muayenesi yapsın.Bir ben gibi görünüyorlar.Eğer keneyievde kendileri çıkaracaklarsagövdesindenbir cımbızla tutup vidagibi çevirerek yumuşakbir şekildeçıkarsınlar.Kişiler bukonuda kendiniehil hissetmiyorsabir sağlıkmerkezinebaşvursunlar.