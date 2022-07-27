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Giriş Tarihi: 28.7.2022

Hayvanların azalması vakaları artırdı

Son günlerde keneden ölüm vakaları arttı. Uzmanlara göre, doğada hayvan sayısı azalınca keneler konak bulamıyor, yaşamak için insanlara yöneliyor. Sıcaklıklar daha da artarsa keneler her yere yayılabilir

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
Hayvanların azalması vakaları artırdı
Sıcak havaların arttırmasıyla birlikte kene ısırıkları artıyor. Buna bağlı olarak Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı bunla birlikte de ölümler çoğalıyor. SABAH iki uzmana sordu: Kene ve yol açtığı hastalık nedir? Keneden nasıl korunuruz? Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bahadır Ceylan: Hastalığı buluştıran keneler Kuzey Anadolu Bölgesini boylu boyunca geçen Kelkit Vadisi'nde yerleşmiş şehirlerde görülüyor. Erzurum, Erzincan, Tokat, Çorum gibi iller bu vadi üzerinde yer alıyor. Ancak İstanbul ve Ege gibi bu hastalığın görülmediği yerlerde dikkat etmemiz gerek. Çünkü keneler başka hastalıklara da yol açıyor. Hastalık bazen hasta hayvanlara dokunmakla, onların tükürüğü ya da idrarı gibi vücut sıvılarına temas etmekle de bulaşabiliyor.



Genellikle ilkbahar sonu, yaz ayları ve sonbaharın başında insanların sıcak havada doğaya çıktığı, orman kenarlarında piknik yaptığı ya da hayvanlarını otlattığı dönemde vakalar artıyor. Sıcaklıkların artması ve iklimlerin değişmesiyle beraber keneler de farklı bölgelere adapte olmaya başladı. O yüzden Türkiye'de son yıllarda özellikle hava sıcaklıklarının artmasıyla kenelerin yayılım alanı değişmeye başladı ve arttı. Bu da diğer bölgelere sıçramaya başlamasına yol açtı. Bazı hayvanların doğal alanlarının tükenmesi ve bizim doğadaki hayvanları yok etmemiz de insanların hedef haline gelmesine yol açıyor. Kenelerin konak olarak insanları seçmeye başlamasına yol açıyor.



PANTOLON PAÇASINA ÇORAP GEÇİRİN
Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Gökçe Demir: Mesire alanlarına gidildiğinde mutlaka açık renk giysiler giyin. Vücutta açık alan bırakmayın. Mümkünse pantolon giyip çorabınızı üzerine çekin. Piknik sonrası eve gittiğinizde mutlaka aile bireyleri birbirine vücut muayenesi yapsın. Bir ben gibi görünüyorlar. Eğer keneyi evde kendileri çıkaracaklarsa gövdesinden bir cımbızla tutup vida gibi çevirerek yumuşak bir şekilde çıkarsınlar. Kişiler bu konuda kendini ehil hissetmiyorsa bir sağlık merkezine başvursunlar.

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Hayvanların azalması vakaları artırdı
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