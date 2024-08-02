Hayvanlarını otlatırken domuz saldırısına uğradı

Gümüşhane Kelkit'e bağlı Babakonağı köyünde dün akşam saatlerinde olay gerçekleşti. Hayvanlarını otlatmak için ormana giden Yaşar Bektaş, domuz saldırısına uğradı. Bektaş, önce domuzu inek zannederek arkasından vurdu. Yaralanan domuz agresif hale gelerek Bekaş'a saldırdı. Olayın ardından, yaralanmasına rağmen hayvanlarını otlatmaya devam eden Bektaş, akşam saatlerinde köye geri döndü.

Evde eşi tarafından fark edilen durum üzerine, Bektaş hemen hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Yaşar Bektaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.