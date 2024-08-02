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Giriş Tarihi: 2.8.2024 10:39 Son Güncelleme: 2.8.2024 10:52

Hayvanlarını otlatırken domuz saldırısına uğradı

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesine bağlı Babakonağı Köyünde dün akşam saatlerinde tarlaya giden Yaşar Bektaş, domuz saldırısı sonucu yaralandı.

Dilara FIRAT Dilara FIRAT
Hayvanlarını otlatırken domuz saldırısına uğradı

Gümüşhane Kelkit'e bağlı Babakonağı köyünde dün akşam saatlerinde olay gerçekleşti. Hayvanlarını otlatmak için ormana giden Yaşar Bektaş, domuz saldırısına uğradı. Bektaş, önce domuzu inek zannederek arkasından vurdu. Yaralanan domuz agresif hale gelerek Bekaş'a saldırdı. Olayın ardından, yaralanmasına rağmen hayvanlarını otlatmaya devam eden Bektaş, akşam saatlerinde köye geri döndü.

Evde eşi tarafından fark edilen durum üzerine, Bektaş hemen hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Yaşar Bektaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Hayvanlarını otlatırken domuz saldırısına uğradı
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