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Giriş Tarihi: 26.11.2021 09:18 Son Güncelleme: 26.11.2021 09:25

Hayvansever kadından komşusuna ders

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Hayvansever kadından komşusuna ders

Türkiye'nin gündemini aylarca meşgul eden ve son olarak TBMM tarafından kabul edilen yasayla güvence altına alınan hayvanları korumaya yönelik çalışmalar sürerken, İstanbul Esenyurt'ta skandal bir olay yaşandı. Hayvansever Hasret Ş., kediler için marangoza giderek birçok ev yaptırdı. Evlerden rahatsız olan komşusu Hava T. ise kedi evlerini yıktı. Durumun adli yargıya intikal etmesi üzerine kedi evlerini yıkan şüpheli kadın hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Uzun süredir beklenen Hayvan Hakları Yasası aylarca ülke gündeminde yer edinmişti. Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyonu tarafından kabul edilerek yasalaşmıştı. Tüm hayvan severleri sevindiren bu haberin ardından hayvanları korumaya yönelik çalışmaların aksine İstanbul Esenyurt'ta utanç verici bir olay yaşandı.

KEDİ EVLERİNİ YIKINCA..

Evinin bulunduğu sokaktaki kedileri düşünerek onların üşümemesi için kolları sıvayan 32 yaşındaki Hasret Ş., marangoza giderek kedi evleri yaptırdı. Marangozun yaptığı kedi evlerini alan hayvan sever kadın, evleri yaşadığı binanın önüne koyunca komşusu Hava T., durumdan rahatsız oldu. Bir süre sonra 68 yaşındaki Hava T., kedi evlerini parçalayarak yıktı. İki taraf arasındaki gerginlik büyüyünce Hasret Ş., avukatı Hıdır İpteş aracılığıyla savcılığa giderek komşusu hakkında suç duyurusunda bulundu.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Hayvan sever kadının şikayeti sonrası Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede uzlaştırma sürecinin işletildiği ancak sürecin olumsuz neticelendiği yer aldı. Ayrıca iddianamede, şüphelinin müştekinin yaptığı barınaklara zarar verdiği ve şüphelinin alınan ifadesinde üzerine atılı suçu ikrar ettiği kaydedildi. Dosya kapsamındaki tüm deliller değerlendirildiğindeyse şüpheli Hava T. hakkında 'Mala zarar verme' suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şüpheli kadının yargılanmasına önümüzdeki günlerde Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

'HAYVAN HAKLARINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Müşteki Hasret Ş. ise başına gelen olayla ilgili SABAH'a yaptığı açıklamada, 'Her ay hem evdeki kedilerime hem de sokaktaki kedilere mama alıyorum. Sokaktaki kedilerin mamaları ıslanmasın, üşüdüklerinde girip ısınsınlar diye marangoza giderek kedi evleri yaptırdım. Komşumun neden barınakları yıktığını anlayamadık fakat hayvan haklarıyla ilgili güzel farkındalıklar yaratmaya devam edeceğiz' şeklinde konuştu.

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Hayvansever kadından komşusuna ders
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