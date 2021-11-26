Hayvansever kadından komşusuna ders

Uzun süredir beklenen Hayvan Hakları Yasası aylarca ülke gündeminde yer edinmişti. Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyonu tarafından kabul edilerek yasalaşmıştı. Tüm hayvan severleri sevindiren bu haberin ardından hayvanları korumaya yönelik çalışmaların aksine İstanbul Esenyurt'ta utanç verici bir olay yaşandı.

KEDİ EVLERİNİ YIKINCA..

Evinin bulunduğu sokaktaki kedileri düşünerek onların üşümemesi için kolları sıvayan 32 yaşındaki Hasret Ş., marangoza giderek kedi evleri yaptırdı. Marangozun yaptığı kedi evlerini alan hayvan sever kadın, evleri yaşadığı binanın önüne koyunca komşusu Hava T., durumdan rahatsız oldu. Bir süre sonra 68 yaşındaki Hava T., kedi evlerini parçalayarak yıktı. İki taraf arasındaki gerginlik büyüyünce Hasret Ş., avukatı Hıdır İpteş aracılığıyla savcılığa giderek komşusu hakkında suç duyurusunda bulundu.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Hayvan sever kadının şikayeti sonrası Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede uzlaştırma sürecinin işletildiği ancak sürecin olumsuz neticelendiği yer aldı. Ayrıca iddianamede, şüphelinin müştekinin yaptığı barınaklara zarar verdiği ve şüphelinin alınan ifadesinde üzerine atılı suçu ikrar ettiği kaydedildi. Dosya kapsamındaki tüm deliller değerlendirildiğindeyse şüpheli Hava T. hakkında 'Mala zarar verme' suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şüpheli kadının yargılanmasına önümüzdeki günlerde Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

'HAYVAN HAKLARINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Müşteki Hasret Ş. ise başına gelen olayla ilgili SABAH'a yaptığı açıklamada, 'Her ay hem evdeki kedilerime hem de sokaktaki kedilere mama alıyorum. Sokaktaki kedilerin mamaları ıslanmasın, üşüdüklerinde girip ısınsınlar diye marangoza giderek kedi evleri yaptırdım. Komşumun neden barınakları yıktığını anlayamadık fakat hayvan haklarıyla ilgili güzel farkındalıklar yaratmaya devam edeceğiz' şeklinde konuştu.