Hayvansever kadından komşusuna ders

Türkıye'nın gündemini aylarca meşgul eden ve son olarak TBMM tarafından kabul edilen yasayla güvence altına alınan hayvanları korumaya yönelik çalışmalar sürerken, Esenyurt'ta skandal bir olay yaşandı. Evinin bulunduğu sokaktaki kedileri düşünerek onların üşümemesi için kolları sıvayan 32 yaşındaki Hasret Şahin marangoza giderek kedi evleri yaptırdı. Kedi evlerini, yaşadığı binanın önüne koyunca komşusu Hava T. (68), durumdan rahatsız olarak kedi evlerini parçaladı. İki taraf arasındaki gerginlik büyüyünce Hasret Ş., suç duyurusunda bulundu.
3 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Hayvansever kadının şikâyeti sonrası Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede uzlaştırma sürecinin işletildiği ancak olumsuz neticelendiği yer aldı. İddianamede, müştekinin yaptığı barınaklara zarar verdiği belirtilen şüphelinin alınan ifadesinde üzerine atılı suçu ikrar ettiği kaydedildi. Dosya kapsamındaki tüm deliller değerlendirildiğindeyse şüpheli Hava T. hakkında 'Mala zarar verme' suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şüpheli kadının yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.