Hazal’ı katleden caniden ‘iyi hal’ manevrası

BALIKESİR'İNBandırma ilçesinde birlikte yaşadığı dini nikâhlı eşi 3 aylık hamile Hazal Alpyörük'ü (19) kıskançlık nedeniyle 15 Şubat'ta 97 yerinden bıçaklayarak öldüren ve tutuklu olarak yargılanan Kadir Meşe'nin (30) Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamasına devam edildi. Avukatı, Kadir Meşe'nin ruh sağlığının yerinde olmadığını, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını istedi. Ağırlaştırılmış hapis cezası istemiyle yargılanan Kadir Meşe, savunmasında, "Şerefim ve namusum için yaptım. Siz nasıl uygun görürseniz o benim kabulümdür" dedi. Rapor mahkemeye ulaşmadığı için duruşma Meşe'nin tutukluluğuna karar verilerek 16 Ağustos 2023 tarihine ertelendi. DHA