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Giriş Tarihi: 17.2.2022

Hazal’ın katili tutuklandı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Hazal’ın katili tutuklandı
Balıkesir'de, nikâhsız birlikte yaşadığı 19 yaşındaki Hazal Alpyörük'ü bıçaklayarak öldüren Kadir Meşe (29), tutuklandı. Bandırma ilçesi Hacıyusuf mahallesinde yaşayan ve hurdacılık yapan Kadir Meşe, "kıskançlık" nedeniyle Hazal Alpyörük ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Meşe, mutfaktan aldığı bıçakla 4 aylık hamile olan kadını vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Genç kadın aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Kadir Meşe ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Hazal’ın katili tutuklandı
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