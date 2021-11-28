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Giriş Tarihi: 28.11.2021

Hazal’ın kurabiyeleri patili dostları doyuruyor

Hazal’ın kurabiyeleri patili dostları doyuruyor

İstanbul'da yaşayan 19 yaşındaki hayvan dostu Hazal Daşdemir, 4 aylık köpeği Odin'e, zararlı yiyecekler vermek istemediği için, kurabiye yapmak istedi.

Kafa kafaya veren Hazal Daşdemir ve gastronomi uzmanı Filipinli yengesi Karah Daşdemir, sonunda evde köpek kurabiyesi üretmeye başladı. İçinde yağ ya da hiçbir katkı maddesi olmayan havuç, fıstık ezmesi, bal kabağı, pancar, ıspanak gibi malzemeleri kullandıkları ve "Ödül kurabiyesi" adını verdikleri kurabiyeler çok beğenildi. Bunun üzerine "Odin Cookies" markasını kuran ikili, doğal gıda arayan hayvan severlere satmaya başladı. Görümce-yenge, yaptıkları satışın bir kısmını ise sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıyor.

Daşdemir, " Her satışını yaptığımız kurabiyenin yüzde 30'unu sokaktaki dostlarımızla paylaştığımız için ne kadar satış yaparsak sokaktaki dostlarımızı bir o kadar da onları beslemiş oluyoruz. Bu amacıma ulaşmak için sosyal sorumluluk projelerine olan ilgileri ile Haluk Levent, Eylül Öztürk ve Acun Ilıcalı ile irtibata geçmek ise hayallerimin arasında" şeklinde konuştu.

İrem Nur SONGUR/ SABAH

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Hazal’ın kurabiyeleri patili dostları doyuruyor
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