Hazar Gölü’nün altında tarih yatıyor

lazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü'nün derinliklerinde saklı kalan batık şehir, 4 bin yıllık tarihi ile büyülüyor. Gölün derinliklerinde yer alan batık şehir, "Anadolu'nun Derinlikleri" belgesel film ekibinin yürüttüğü çalışmalarla kayıt altına alınıyor. Su altı dalışlarında amforalar, surlar, kale kalıntıları ve eski yapılara ait olduğu belirtilen izler görüntüleniyor. "Türkiye'nin Atlantis'i" olarak tanıtılması hedeflenen bölgenin, çalışmaların ardından dalış turizmine kazandırılması amaçlanıyor. Geçmiş dönemde kalan 116 han ve işyerinin yer aldığı tarihi batık şehirde, aynı zamanda su canlıları da doğal ekosisteminde yaşamını sürdürüyor. Belgesel ekibi, Hazar Gölü'nde gerçekleştirdiği dalışlarla su altında kalan tarihi yapıları ve kalıntıları görüntülüyor. Çalışmalarda amforalar, surlar, burçlar ve eski yerleşim alanlarına ait olduğu belirtilen izler inceleniyor. Dalış eğitmeni İdris Çakmak, su altındaki incelemelerin yaklaşık 12-13 metre derinliklerde başladığını, bazı noktalarda ise 19 metreye kadar ulaşıldığını belirtti. Ekip, su altındaki tarihi mirası belgeselle geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör