"Hazine arazileri imara açılacak" diyerek dolandırdılar

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, "Hazine arazilerinin imara açılacağı" vaadiyle vatandaşların dolandırıldığı yönündeki şikayetler üzerine harekete geçerek operasyon düzenledi.

Jandarma ekiplerince yürütülen takip ve çalışmalar sonucunda, hazine arazilerinin imara açılacağı vaadiyle çok sayıda vatandaştan yaklaşık 20 milyon TL para toplayarak örgütlü bir şekilde rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şüphelilere yönelik farklı adreslerde eş zamanlı yapılan baskında 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda; 6 cep telefonu, 3 bilgisayar, 2 adet USB bellek, 80 adet muhtelif evrak ve doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.