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Giriş Tarihi: 12.9.2024 13:52 Son Güncelleme: 12.9.2024 13:56

Hazine arazisindeki kaçak yapılar yıkıldı

Bodrum’da kaçak yapılaşmayla ilgili mücadele sürüyor. Turgutreis Mahallesi'nde hazine arazisine izinsiz olarak yapılan kaçak yapılar, yapı kayıt belgelerinin iptal edilmesinin ardından yıkıldı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Hazine arazisindeki kaçak yapılar yıkıldı

Bodrum Turgutreis Mahallesi'nde 434 ada 6 ve 7 parselde bulunan arazide kaçak baraka ve tuvalet gibi eklentilerin inşa edildiği ihbarı üzerine ortaya çıktı.

Kaçak yapılara yapı kayıt belgesi alınmış ve araziye eski bir minibüs yerleştirilerek içine çeşitli malzemeler konulmuştu. İhbar üzerine harekete geçen Bodrum Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi ekipleri, bölgede incelemeler yaptı ve yapı kayıt belgesini iptal etti. İncelemenin ardından belediye ekipleri kaçak baraka ve eklentileri yıktı, vinç yardımıyla minibüs de bölgeden kaldırıldı. Yetkililer, bölgedeki denetimlerin artırılacağını ve benzer kaçak yapılaşmalara karşı sıkı önlemler alınacağını belirtti.

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Hazine arazisindeki kaçak yapılar yıkıldı
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