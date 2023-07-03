Haberler Yaşam Haberleri Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Birleşik Arap Emirliklerine ziyaret gerçekleştirecek
Giriş Tarihi: 3.7.2023 21:21

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Birleşik Arap Emirliklerine ziyaret gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın NATO Liderler Zirvesi’nin ardından Birleşik Arap Emirliklerine ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

İHA
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Birleşik Arap Emirliklerine ziyaret gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'nin ardından Birleşik Arap Emirliklerine bir ziyaret gerçekleştireceğini belirten Şimşek, ziyaret kapsamında Türkiye'ye önemli yatırımlara imza atılması planlanacağını söyledi.

Bakan Şimşek, Kurban Bayramı öncesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte yaptığı Birleşik Arap Emirlikleri çalışma ziyaretinin pozitif bir ortamda geçtiğini belirtti.

Bakan Şimşek, Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile yapılan görüşmelerde yeni ekonomik iş birliği fırsatları değerlendirildiğinin altını çizdi. Bakan Şimşek, bayram boyunca konuya ilişkin çalışmaların yapıldığını, çalışmalar somutlaştırılınca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin çerçevenin netleşeceğini söyledi. Bakan Şimşek, ziyaretin ise 11-12 Temmuz NATO Liderler Zirvesi'nin ardından yapılmasının planlandığını vurguladı. Şimşek, gazetecilerin ek bütçe hazırlayacak mısınız sorusuna ise "Göreceğiz" diyerek cevap verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hakkari'de düzenlenen 5. Cilo Fest'teki renkli görüntüler HDP'yi rahatsız etti! Ferhat Encü'den skandal paylaşım
SON DAKİKA: Borsa İstanbul'dan tarihi rekor! 6000 puana yöneldi
Bakan Uraloğlu duyurdu: İki ildeki havalimanı tüm zamanların rekorunu kırdı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Türkiye Fransa olur mu?
Pilot ülke Fransa
Gözün aydın Türkiyem
Balkanlar’da ‘kalıcı barış’ın teminatı Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "Korku ve Kederin Kaçtığı Gün" adlı oyun hakkında inceleme başlattı
SON DAKİKA: Bakan Özhaseki müjdeyi verdi! Konut teslimatları Ekim, Kasım ve Aralık ayında yapılacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Birleşik Arap Emirliklerine ziyaret gerçekleştirecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA